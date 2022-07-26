«Цюрих» — «Карабах». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2022)

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сегодня, 13:25

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на предстоящий поединок: победа «Цюриха» играется по котировке 2.18, за ничью выставлена цена 3.75, а победу «Карабаха» можно сыграть по коэффициенту 3.15.

Согласно выставленной линии, эксперты также ждут от команд результативного футбола. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.71, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

В первом матче, который состоялся 19 июля в Азербайджане, победу отпраздновали футболисты «Карабаха» (3:2). Команды провели результативный поединок с большим количеством атак, нанеся в общей сложности 26 ударов по воротам.

Футболисты «Цюриха» на минувших выходных провели неудачный матч в швейцарской Суперлиге, где была зафиксирована домашняя ничья с «Люцерном» (0:0). «Карабах», в свою очередь, прошлый розыгрыш национального чемпионата завершил с титулом, показав такие результаты: 21 победа. Шесть ничьих и одно поражение.

Информация для ставок

Команды обменивались голами в двух очных встречах

«Цюрих» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 домашних матчей

«Карабах» выиграл 6 из предыдущих 7 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Ожидаем, что «Цюрих» и «Карабах» повторят сценарий первого противостояния, сыграв с акцентом на атаку. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.