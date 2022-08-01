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«Динамо» Киев – «Штурм». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2022)

сегодня, 11:56
Штурм

Ставки букмекеров

«Динамо» небольшой фаворит в предстоящем матче. Сыграть победу киевского клуба букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.23. В тоже время ставки на победу «Штурма» принимаются по котировке 3.35, а за ничью предложена цена 3.40.

Лига чемпионов 2022/2023
Динамо
Штурм
ВыигрышНичья
- : -
03 августа 2022, 21:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.093.403.66
Мелбет 2.14 3.34 3.58
1XBET 2.14 3.34 3.58

Аналитики также склоняются к тому, что в Польше команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.73, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

В текущей квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выступает с предыдущего раунда на правах серебряного призера прошлого сезона УПЛ, который был прерван. Первое противостояние с «Фенербахче» в Лодзи киевский клуб свел к ничейному исходу без забитых голов (0:0).

Ответная игра в Стамбуле тоже завершилась вничью (1:1), но в дополнительных таймах футболисты «Динамо» воспользовались численным преимуществом, забив победный гол.

«Штурм» начинает свой путь в отборе сразу с полуфинала. В новом сезоне чемпионата Австрии команда провела два матча, заработав в них четыре очка. Помимо ничьи на поле «Вольфсбергера» клуб из Граца обыграл на домашней арене «Зальцбург» (2:1), а до этого команда сокрушила клуб «Ретис» (6:0) на ранней стадии кубковых соревнований.

Информация для ставок

  • «Динамо» сыграло на ТМ(2,5) гола в двух матчах текущей квалификации
  • Единственная очная встреча команд завершилась победой «Штурма» (2:0)
  • «Штурм» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 официальных матчей в гостях

Прогноз

«Динамо» в прагматичном стиле провело два матча квалификации Лиги чемпионов. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.52 1.82 2.03 1.45 2.78
Мелбет 1.77 2.16
1XBET 1.77 2.16
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:47
Динамо не проиграет
Гость
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