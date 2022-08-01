«Динамо» Киев – «Штурм». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2022)

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сегодня, 11:56

Ставки букмекеров

«Динамо» небольшой фаворит в предстоящем матче. Сыграть победу киевского клуба букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.23. В тоже время ставки на победу «Штурма» принимаются по котировке 3.35, а за ничью предложена цена 3.40.

Аналитики также склоняются к тому, что в Польше команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.73, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

В текущей квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выступает с предыдущего раунда на правах серебряного призера прошлого сезона УПЛ , который был прерван. Первое противостояние с «Фенербахче» в Лодзи киевский клуб свел к ничейному исходу без забитых голов (0:0).

Ответная игра в Стамбуле тоже завершилась вничью (1:1), но в дополнительных таймах футболисты «Динамо» воспользовались численным преимуществом, забив победный гол.

«Штурм» начинает свой путь в отборе сразу с полуфинала. В новом сезоне чемпионата Австрии команда провела два матча, заработав в них четыре очка. Помимо ничьи на поле «Вольфсбергера» клуб из Граца обыграл на домашней арене «Зальцбург» (2:1), а до этого команда сокрушила клуб «Ретис» (6:0) на ранней стадии кубковых соревнований.

Информация для ставок

«Динамо» сыграло на ТМ(2,5) гола в двух матчах текущей квалификации

Единственная очная встреча команд завершилась победой «Штурма» (2:0)

«Штурм» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 официальных матчей в гостях

Прогноз

«Динамо» в прагматичном стиле провело два матча квалификации Лиги чемпионов. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.