«Динамо» Киев – «Штурм». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2022)

Ставки букмекеров
«Динамо» небольшой фаворит в предстоящем матче. Сыграть победу киевского клуба букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.23. В тоже время ставки на победу «Штурма» принимаются по котировке 3.35, а за ничью предложена цена 3.40.
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03 августа 2022, 21:00
среда
Аналитики также склоняются к тому, что в Польше команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.73, ТБ(2,5) – 2.08.
Форма команд
В текущей квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выступает с предыдущего раунда на правах серебряного призера прошлого сезона УПЛ, который был прерван. Первое противостояние с «Фенербахче» в Лодзи киевский клуб свел к ничейному исходу без забитых голов (0:0).
Ответная игра в Стамбуле тоже завершилась вничью (1:1), но в дополнительных таймах футболисты «Динамо» воспользовались численным преимуществом, забив победный гол.
«Штурм» начинает свой путь в отборе сразу с полуфинала. В новом сезоне чемпионата Австрии команда провела два матча, заработав в них четыре очка. Помимо ничьи на поле «Вольфсбергера» клуб из Граца обыграл на домашней арене «Зальцбург» (2:1), а до этого команда сокрушила клуб «Ретис» (6:0) на ранней стадии кубковых соревнований.
Информация для ставок
- «Динамо» сыграло на ТМ(2,5) гола в двух матчах текущей квалификации
- Единственная очная встреча команд завершилась победой «Штурма» (2:0)
- «Штурм» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 официальных матчей в гостях
Прогноз
«Динамо» в прагматичном стиле провело два матча квалификации Лиги чемпионов. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.