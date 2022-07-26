«Фенербахче» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч Лиги чемпионов (27.07.2022)

Ставки букмекеров
В этом противостоянии букмекеры ставят на успех хозяев поля. Сыграть победу «Фенербахче» в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.84, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Динамо» Киев идет по котировке 4.40.
Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по котировке 1.73, ТБ(2,5) – 2.07.
Форма команд
Первая встреча команд не определила, кто из них сильней. Игра проходила на нейтральном поле в Польше, где преимуществом владели футболисты «Фенербахче», но киевскому «Динамо» удалось сохранить ворота сухими – ничья 0:0.
Напомним, что оба клуба стартовали в квалификации Лиги чемпионов сразу с четвертьфинала. «Фенербахче» стал серебряным призером прошлого розыгрыша турецкой Суперлиги, а киевское «Динамо» зафиксировало второе место в прерванном чемпионате Украины.
Информация для ставок
- «Фенербахче» никогда не побеждало «Динамо» — 4 ничьи и 2 поражения
- «Фенербахче» и «Динамо» сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых очных встречах
- Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 из предыдущих 7 домашних матчей «Фенербахче»
Прогноз
Предстоящий матч в Стамбуле может получиться закрытым из-за боязни «Фенербахче» и «Динамо» допустить нежелательные ошибки в защите. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.