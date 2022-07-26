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«Фенербахче» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч Лиги чемпионов (27.07.2022)

сегодня, 13:18
Фенербахче (Стамбул)

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры ставят на успех хозяев поля. Сыграть победу «Фенербахче» в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.84, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Динамо» Киев идет по котировке 4.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.823.454.78
Мелбет 1.70 3.50 4.44
1XBET 1.70 3.50 4.44
BetBoom 1.80 3.65 4.30

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по котировке 1.73, ТБ(2,5) – 2.07.

Форма команд

Первая встреча команд не определила, кто из них сильней. Игра проходила на нейтральном поле в Польше, где преимуществом владели футболисты «Фенербахче», но киевскому «Динамо» удалось сохранить ворота сухими – ничья 0:0.

Напомним, что оба клуба стартовали в квалификации Лиги чемпионов сразу с четвертьфинала. «Фенербахче» стал серебряным призером прошлого розыгрыша турецкой Суперлиги, а киевское «Динамо» зафиксировало второе место в прерванном чемпионате Украины.

Информация для ставок

  • «Фенербахче» никогда не побеждало «Динамо» — 4 ничьи и 2 поражения
  • «Фенербахче» и «Динамо» сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых очных встречах
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 из предыдущих 7 домашних матчей «Фенербахче»

Прогноз

Предстоящий матч в Стамбуле может получиться закрытым из-за боязни «Фенербахче» и «Динамо» допустить нежелательные ошибки в защите. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.53 1.74 2.12
Мелбет 1.77 2.10
1XBET 1.77 2.10
BetBoom 2.32 1.55 1.68 2.08 1.35 3.00
Все комментарии
5dm4grh3gmyv
5dm4grh3gmyv
сегодня в 17:12
Победу одержит «Фенербахче»
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