«Фенербахче» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч Лиги чемпионов (27.07.2022)

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сегодня, 13:18

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры ставят на успех хозяев поля. Сыграть победу «Фенербахче» в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.84, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Динамо» Киев идет по котировке 4.40.

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по котировке 1.73, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

Первая встреча команд не определила, кто из них сильней. Игра проходила на нейтральном поле в Польше, где преимуществом владели футболисты «Фенербахче», но киевскому «Динамо» удалось сохранить ворота сухими – ничья 0:0.

Напомним, что оба клуба стартовали в квалификации Лиги чемпионов сразу с четвертьфинала. «Фенербахче» стал серебряным призером прошлого розыгрыша турецкой Суперлиги, а киевское «Динамо» зафиксировало второе место в прерванном чемпионате Украины.

Информация для ставок

«Фенербахче» никогда не побеждало «Динамо» — 4 ничьи и 2 поражения

«Фенербахче» и «Динамо» сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых очных встречах

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 из предыдущих 7 домашних матчей «Фенербахче»

Прогноз

Предстоящий матч в Стамбуле может получиться закрытым из-за боязни «Фенербахче» и «Динамо» допустить нежелательные ошибки в защите. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.