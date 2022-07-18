«Ференцварош» — «Слован» Братислава. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

1658150451

18 июля 2022, 16:20

Ставки букмекеров

Хозяева фавориты предстоящего матча. Сыграть победу «Ференцвароша» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.55, заключить пари на ничью можно по цене 4.20, а победа «Слована» идет по котировке 6.20.

Аналитики также склоняются к тому, что в Будапеште команды не превысят планку в два забитых гола. Вариант ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.81, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» дважды встречался с «Тоболом». После гостевой ничьи (0:0) венгерский клуб доказал превосходство над соперником на домашней арене, одержав крупную победу (5:1).

«Слован» в 1/8 финала отборочного турнира играл против «Динамо» из Батуми. В Чехии соперники зафиксировали ничью без голов (0:0), а в Грузии команды обменялись голами. В итоге «Слован» оказался сильней по итогам дополнительных таймов.

Информация для ставок

В 2 из 3 очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5) гола

(2,5) гола «Слован» и «Ференцварош» обменялись победами и сыграли вничью в 3 очных встречах

«Ференцварош» выиграл 3 последних домашних мтчах всех турниров

Прогноз

«Ференцварош» оправдано считается фаворитом этой встречи, имея положительную статистку матчей на своем поле. Рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.