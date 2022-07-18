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ХИК – «Виктория» Пльзень. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

18 июля 2022, 15:54
ХИК

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостевой команды. Ставки на победу «Виктории» в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 1.97, за ничью выставлена цена 3.50, а победа ХИК играется по котировке 4.10.

Лига чемпионов 2022/2023
ХИК
Виктория
ВыигрышВыигрыш
1 : 2
завершен
20 июля 2022, 19:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.233.421.93
Мелбет 3.66 3.14 1.86
1XBET 3.70 3.20 1.84
BetBoom 4.20 3.30 1.95

Аналитики также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

В предыдущей стадии квалификации ХИК встречался с РФС. Одержав домашнюю победу с минимальным счетом (1:0), финский коллектив уступил сопернику в ответной игре (1:2), но сломил его сопротивление по итогам серии пенальти.

«Виктория» на правах победителя чемпионата Чехии прошлого сезон стартует в квалификации Лиги чемпионов с четвертьфинальной стадии. Три последних контрольных поединков команда провела плохо, зафиксировав поражение от «Сент-Трейден» (1:3), а также дважды сыграв вничью – с «Ботошани» (0:0) и «Бешикташем» (0:0).

Информация для ставок

  • ХИК не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • ХИК сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 матчей на домашней арене
  • «Виктория» не проигрывала в 11 последних гостевых матчей всех турниров
  • «Виктория» сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах в гостях

Прогноз

ХИК надежно обороняется на домашней арене, а у «Виктории» нет практики официальных матчей. Поэтому, советуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.57 1.76 2.09
Мелбет 1.68 2.24
1XBET 2.88 1.44
BetBoom 2.22 1.66 1.64 2.25 1.33 3.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
18 июля в 19:13
Хик фаворит матча
Гость
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