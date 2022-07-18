ХИК – «Виктория» Пльзень. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

Ставки букмекеров
Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостевой команды. Ставки на победу «Виктории» в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 1.97, за ничью выставлена цена 3.50, а победа ХИК играется по котировке 4.10.
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1 : 2
завершен
20 июля 2022, 19:00
среда
Аналитики также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.12.
Форма команд
В предыдущей стадии квалификации ХИК встречался с РФС. Одержав домашнюю победу с минимальным счетом (1:0), финский коллектив уступил сопернику в ответной игре (1:2), но сломил его сопротивление по итогам серии пенальти.
«Виктория» на правах победителя чемпионата Чехии прошлого сезон стартует в квалификации Лиги чемпионов с четвертьфинальной стадии. Три последних контрольных поединков команда провела плохо, зафиксировав поражение от «Сент-Трейден» (1:3), а также дважды сыграв вничью – с «Ботошани» (0:0) и «Бешикташем» (0:0).
Информация для ставок
- ХИК не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
- ХИК сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 матчей на домашней арене
- «Виктория» не проигрывала в 11 последних гостевых матчей всех турниров
- «Виктория» сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах в гостях
Прогноз
ХИК надежно обороняется на домашней арене, а у «Виктории» нет практики официальных матчей. Поэтому, советуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.