ХИК – «Виктория» Пльзень. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

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18 июля 2022, 15:54

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостевой команды. Ставки на победу «Виктории» в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 1.97, за ничью выставлена цена 3.50, а победа ХИК играется по котировке 4.10.

Аналитики также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

В предыдущей стадии квалификации ХИК встречался с РФС . Одержав домашнюю победу с минимальным счетом (1:0), финский коллектив уступил сопернику в ответной игре (1:2), но сломил его сопротивление по итогам серии пенальти.

«Виктория» на правах победителя чемпионата Чехии прошлого сезон стартует в квалификации Лиги чемпионов с четвертьфинальной стадии. Три последних контрольных поединков команда провела плохо, зафиксировав поражение от «Сент-Трейден» (1:3), а также дважды сыграв вничью – с «Ботошани» (0:0) и «Бешикташем» (0:0).

Информация для ставок

ХИК не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле ХИК сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 матчей на домашней арене

сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 матчей на домашней арене «Виктория» не проигрывала в 11 последних гостевых матчей всех турниров

«Виктория» сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах в гостях

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