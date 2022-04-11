«Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (13.04.2022)

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вчера, 15:36

Ставки букмекеров

Линия ставок букмекерской конторы Фонбет на этот матч представлена в таком формате: победа «Ливерпуля» получила коэффициент 1.28, ничья находится на отметке 6.20, а победа «Бенфики» играется по котировке 9.50.

Если же рассматривать варианты с голами, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Ставки на ТБ (2,5) идут по коэффициенту 1.35, ТМ(2,5) – 2.75.

Форма команд

«Ливерпуль» переиграл «Бенфику» по всем статьям в Лиссабоне (3:1). Английский клуб забил сопернику трижды, на что португальский коллектив ответил только голом престижа. Так подопечные Юргена Клоппа получили колоссальное преимущество накануне ответной игры на стадионе «Энфилд».

На минувших выходных обе команды выступили в национальных чемпионатах. «Бенфика», которая занимает третье место в турнирной таблице португальской лиги, разобралась дома с «Белененсешем» (3:1). «Ливерпуль», в свою очередь, дважды уступал в счете на поле «Манчестер Сити», но в итоге заработал ничью (2:2) и остался в чемпионской гонке АПЛ .

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл 8 и последних 10 матчей на своем поле

«Ливерпуль» не пропускал голы в 3 из прошлых 5 поединков на домашней арене

Защита «Бенфики» пропустила 7 голов 3 предыдущих матча в рамках всех соревнований

Прогноз

У «Ливерпуля» тотальное преимущество над «Бенфикой», которое «красные» подтвердили в Лиссабоне. Поэтому, на этот матч рекомендуем пари на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.