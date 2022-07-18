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«Маккаби» Хайфа – «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

18 июля 2022, 16:02
Маккаби Хайфа

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на этот матч: победа «Маккаби» играется по коэффициенту 3.00, на ничью можно поставить с ценой 3.20, а победа «Олимпиакоса» идет по котировке 2.55.

Лига чемпионов 2022/2023
Маккаби
Олимпиакос
1 : 1
завершен
20 июля 2022, 20:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.153.132.46
Мелбет 2.79 2.87 2.41
1XBET 2.84 2.89 2.36

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов в пользу низового формата противостояния. Поставить на ТМ(2,5) предложено по коэффициенту 1.67, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

«Маккаби» стартует в квалификации с четвертьфинала. Прошлый сезон клуб из Хайфы завершил с чемпионским титулом в Израиле. 16 июля команда открыла новую кампанию, проиграв «Хапоэлю» в матче за суперкубок страны по итогам серии пенальти (1:2).

«Олимпиакос» тоже начинает отборочный турнир с текущей стадии. Клуб из Пирей завоевал чемпионский титул Греции в прошлом созыва, а предстоящий матч станет для него первым официальным в текущем сезоне. После победы над АЗ (1:0) в контрольном матче футболисты «Олимпиакоса» проиграли в товарищеской встрече «Арису» (1:2).

Информация для ставок

  • В двух очных встречах команд сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Маккаби» не проигрывал «Олимпиакосу» в очных встречах – 3:0 и 3:3
  • «Олимпиакос» забивал и пропускал голы в 5 прошлых гостевых матчах всех турниров

Прогноз

Полагаем, что «Маккаби» и «Олимпиакос» не смогут избежать результативных ошибок в защите по итогам первой встречи. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.63 1.69 2.20
Мелбет 1.65 2.29
1XBET 1.56 2.49
Все комментарии
n9efyyntducr
n9efyyntducr
18 июля в 19:10
Фаворит матча «Олимпиакос»
86qb2u7w266k
86qb2u7w266k
18 июля в 17:11
Победу одержит «Олимпиакос»
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