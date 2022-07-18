«Маккаби» Хайфа – «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

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18 июля 2022, 16:02

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на этот матч: победа «Маккаби» играется по коэффициенту 3.00, на ничью можно поставить с ценой 3.20, а победа «Олимпиакоса» идет по котировке 2.55.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов в пользу низового формата противостояния. Поставить на ТМ(2,5) предложено по коэффициенту 1.67, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

«Маккаби» стартует в квалификации с четвертьфинала. Прошлый сезон клуб из Хайфы завершил с чемпионским титулом в Израиле. 16 июля команда открыла новую кампанию, проиграв «Хапоэлю» в матче за суперкубок страны по итогам серии пенальти (1:2).

«Олимпиакос» тоже начинает отборочный турнир с текущей стадии. Клуб из Пирей завоевал чемпионский титул Греции в прошлом созыва, а предстоящий матч станет для него первым официальным в текущем сезоне. После победы над АЗ (1:0) в контрольном матче футболисты «Олимпиакоса» проиграли в товарищеской встрече «Арису» (1:2).

Информация для ставок

В двух очных встречах команд сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Маккаби» не проигрывал «Олимпиакосу» в очных встречах – 3:0 и 3:3

«Олимпиакос» забивал и пропускал голы в 5 прошлых гостевых матчах всех турниров

Прогноз

Полагаем, что «Маккаби» и «Олимпиакос» не смогут избежать результативных ошибок в защите по итогам первой встречи. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.