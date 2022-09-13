«Маккаби» Хайфа – ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 12:51

Ставки букмекеров

ПСЖ считается очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей идут по символическому коэффициенту 1.17. Поставить на победу «Маккаби» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 18.00, а ничья оценивается в 9.00.

Аналитики букмекера также убеждены, что команды продемонстрируют в Хайфе результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.30 против коэффициента 3.26 на ТМ(2,5).

Форма команд

В стартовом туре Лиги чемпионов «Маккаби» отправился в Лиссабон. Там чемпион Израиля не смог набрать очки в противостоянии с «Бенфикой», пропустив два безответных гола от соперника (0:2).

ПСЖ начинал выступления в самом престижном клубном турнире Европы с домашней игры против «Ювентуса». Парижанам удалось обыграть оппонента благодаря раннему дублю Килиана Мбаппе, на что соперник смог ответить только одним результативным ударом (2:1).

Информация для ставок

ПСЖ сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 из последних 7 матчей Лиги чемпионов

сыграл на (2,5) гола в 6 из последних 7 матчей Лиги чемпионов «Маккаби» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих поединках турнира

ПСЖ выиграл 8 из 9 официальных матчей в этом сезоне

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