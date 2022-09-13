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«Маккаби» Хайфа – ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

вчера, 12:51
ПСЖ

Ставки букмекеров

ПСЖ считается очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей идут по символическому коэффициенту 1.17. Поставить на победу «Маккаби» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 18.00, а ничья оценивается в 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle18.489.121.15
Лига Ставок 13.00 7.60 1.20
Мелбет 15.00 8.00 1.21
1XBET 15.00 8.00 1.21

Аналитики букмекера также убеждены, что команды продемонстрируют в Хайфе результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.30 против коэффициента 3.26 на ТМ(2,5).

Форма команд

В стартовом туре Лиги чемпионов «Маккаби» отправился в Лиссабон. Там чемпион Израиля не смог набрать очки в противостоянии с «Бенфикой», пропустив два безответных гола от соперника (0:2).

ПСЖ начинал выступления в самом престижном клубном турнире Европы с домашней игры против «Ювентуса». Парижанам удалось обыграть оппонента благодаря раннему дублю Килиана Мбаппе, на что соперник смог ответить только одним результативным ударом (2:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 из последних 7 матчей Лиги чемпионов
  • «Маккаби» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих поединках турнира
  • ПСЖ выиграл 8 из 9 официальных матчей в этом сезоне

Прогноз

ПСЖ превосходит «Маккаби» по всем параметрам и за счет класса гости должны добиваться уверенной победы над соперником в Израиле. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу ПСЖ по коэффициенту 1.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.45
Лига Ставок 2.55 1.50
Мелбет 3.10 1.33
1XBET 3.10 1.33
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:11
Победа гостей !
shlomo
shlomo
вчера в 15:23
ПСЖ выиграет этот матч.
Гость
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