«Маккаби» Хайфа – ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

Ставки букмекеров
ПСЖ считается очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей идут по символическому коэффициенту 1.17. Поставить на победу «Маккаби» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 18.00, а ничья оценивается в 9.00.
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сегодня, 22:00
Аналитики букмекера также убеждены, что команды продемонстрируют в Хайфе результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.30 против коэффициента 3.26 на ТМ(2,5).
Форма команд
В стартовом туре Лиги чемпионов «Маккаби» отправился в Лиссабон. Там чемпион Израиля не смог набрать очки в противостоянии с «Бенфикой», пропустив два безответных гола от соперника (0:2).
ПСЖ начинал выступления в самом престижном клубном турнире Европы с домашней игры против «Ювентуса». Парижанам удалось обыграть оппонента благодаря раннему дублю Килиана Мбаппе, на что соперник смог ответить только одним результативным ударом (2:1).
Информация для ставок
- ПСЖ сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 из последних 7 матчей Лиги чемпионов
- «Маккаби» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих поединках турнира
- ПСЖ выиграл 8 из 9 официальных матчей в этом сезоне
Прогноз
ПСЖ превосходит «Маккаби» по всем параметрам и за счет класса гости должны добиваться уверенной победы над соперником в Израиле. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу ПСЖ по коэффициенту 1.40 в БК Лига Ставок.