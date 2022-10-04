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«Манчестер Сити» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

вчера, 10:03
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет явным фаворитом этой встречи. Победа хозяев поля доступна по символичному коэффициенту 1.06. Вероятность ничьи аналитики конторы Лига Ставок оценивают в 18.00, а победа «Копенгагена» доступна по котировке 49.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0617.1742.04
Лига Ставок 1.06 15.00 35.00
Мелбет 1.05 22.00 58.00
1XBET 1.05 22.00 58.00

Букмекер также убежден, что игра на стадионе «Этихад» получится результативной. Разместить ставки на ТБ(2,5) гола предлагается по котировке 1.25, ТМ(2,5) – 4.00.

Форма команд

Выиграв оба матча групповой стадии Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» стал единоличным лидером квартета. В стартовом туре представитель Англии разгромил на выезде «Севилью» (4:0), а затем коллектив Хосепа Гвардиолы сломил сопротивление дортмундской «Боруссии» (2:1) на своем поле.

Также игроки «Манчестер Сити» продолжают побеждать в АПЛ. После успешной игры против «Вулверхэмптона» (3:0) на выезде «горожане» сокрушили в дерби «Манчестер Юнайтед», забив сопернику шесть голов (6:3).

«Копенгаген» уступил на выезде «Боруссии» (0:3) в стартовом туре Лиги чемпионов. Затем датский клуб смог заработать один балл в домашней игре против «Севильи» (0:0), с которой команда делит третью строчку квартета. Выделим, что в чемпионате Дании «Копенгаген» выступает плохо, занимая только шестое место рейтинга.

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» забивал минимум три гола в 3 из прошлых 4 матчей
  • «Копенгаген» проиграл 3 из последних 5 матчей в рамках всех турниров
  • В двух очных встречах команд забивалось минимум три гола

Прогноз

Набрав отличный ход, «Манчестер Сити» может досрочно решить задачу с проходом в плей-офф Лиги чемпионов. С учетом того, как хозяева действуют в атаке, «Копенгаген» вряд ли сможет избежать крупного поражения. Рекомендуем поставить на ТБ(3,5) гола по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.32
Мелбет 4.40 1.18
1XBET 4.40 1.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 10:53
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 10:12
У Копенгагена шансов на успех нет
Гость
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