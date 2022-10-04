«Манчестер Сити» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

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вчера, 10:03

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет явным фаворитом этой встречи. Победа хозяев поля доступна по символичному коэффициенту 1.06. Вероятность ничьи аналитики конторы Лига Ставок оценивают в 18.00, а победа «Копенгагена» доступна по котировке 49.00.

Букмекер также убежден, что игра на стадионе «Этихад» получится результативной. Разместить ставки на ТБ (2,5) гола предлагается по котировке 1.25, ТМ(2,5) – 4.00.

Форма команд

Выиграв оба матча групповой стадии Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» стал единоличным лидером квартета. В стартовом туре представитель Англии разгромил на выезде «Севилью» (4:0), а затем коллектив Хосепа Гвардиолы сломил сопротивление дортмундской «Боруссии» (2:1) на своем поле.

Также игроки «Манчестер Сити» продолжают побеждать в АПЛ . После успешной игры против «Вулверхэмптона» (3:0) на выезде «горожане» сокрушили в дерби «Манчестер Юнайтед», забив сопернику шесть голов (6:3).

«Копенгаген» уступил на выезде «Боруссии» (0:3) в стартовом туре Лиги чемпионов. Затем датский клуб смог заработать один балл в домашней игре против «Севильи» (0:0), с которой команда делит третью строчку квартета. Выделим, что в чемпионате Дании «Копенгаген» выступает плохо, занимая только шестое место рейтинга.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» забивал минимум три гола в 3 из прошлых 4 матчей

«Копенгаген» проиграл 3 из последних 5 матчей в рамках всех турниров

В двух очных встречах команд забивалось минимум три гола

Прогноз