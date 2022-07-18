«Марибор» — «Шериф». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

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18 июля 2022, 16:43

Ставки букмекеров

В первом противостоянии команд букмекеры не определяют фаворита. Победа «Марибора» в линии БК Лига Ставок идет по коэффициенту 2.85, а шансы «Шерифа» одержать победу оцениваются в 2.75. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.10.

При этом эксперты убеждены, что команды проведут низовую встречу. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.49, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

В предыдущем туре отборочного цикла Лиги чемпионов «Марибор» выбил «Шахтер» из Солигорска. После ничьи без голов (0:0) представитель Словении победил соперника в ответной игре со счетом 2:0.

Также футболисты «Марибора» уже открыли для себя новый сезон в национальном чемпионате. Правда, в стартовом туре команда сенсационно проиграла на домашней арене «Радомле».

«Шериф» в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов соперничал с клубом «Зриньски». Молдавский чемпион прошел оппонента за счет домашней победы (1:0), а в первой встрече команды зафиксировали ничью (0:0).

Информация для ставок

«Марибор» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 6 официальных матчей на своем поле

«Шериф» обеспечил проход ставки ТМ(2,5) в 4 прошлых гостевых матчах

У «Шерифа» нет поражений в 9 предыдущих матчах на выезде

Прогноз

«Марибор» и «Шериф» склоняются к низовым матчам, особенно на европейской арене. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Лига Ставок.