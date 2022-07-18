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«Марибор» — «Шериф». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

18 июля 2022, 16:43
Марибор

Ставки букмекеров

В первом противостоянии команд букмекеры не определяют фаворита. Победа «Марибора» в линии БК Лига Ставок идет по коэффициенту 2.85, а шансы «Шерифа» одержать победу оцениваются в 2.75. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.10.

Лига чемпионов 2022/2023
Марибор
Шериф
ВыигрышНичья
0 : 0
завершен
20 июля 2022, 21:15
среда
ВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.823.042.77
Мелбет 2.58 2.76 2.54
1XBET 2.58 2.82 2.52
BetBoom 3.25 2.36 3.25

При этом эксперты убеждены, что команды проведут низовую встречу. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.49, ТБ(2,5) – 2.60.

Форма команд

В предыдущем туре отборочного цикла Лиги чемпионов «Марибор» выбил «Шахтер» из Солигорска. После ничьи без голов (0:0) представитель Словении победил соперника в ответной игре со счетом 2:0.

Также футболисты «Марибора» уже открыли для себя новый сезон в национальном чемпионате. Правда, в стартовом туре команда сенсационно проиграла на домашней арене «Радомле».

«Шериф» в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов соперничал с клубом «Зриньски». Молдавский чемпион прошел оппонента за счет домашней победы (1:0), а в первой встрече команды зафиксировали ничью (0:0).

Информация для ставок

  • «Марибор» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 6 официальных матчей на своем поле
  • «Шериф» обеспечил проход ставки ТМ(2,5) в 4 прошлых гостевых матчах
  • У «Шерифа» нет поражений в 9 предыдущих матчах на выезде

Прогноз

«Марибор» и «Шериф» склоняются к низовым матчам, особенно на европейской арене. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.85 1.98 1.47 2.71
Мелбет 1.42 2.65
1XBET 1.04 13.20
BetBoom 1.25 3.65 1.17 4.75 1.03 10.10
Все комментарии
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7u5ctjttjtdj
18 июля в 23:11
Победу одержит «Шериф»
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b7uxfr344j2n
18 июля в 23:11
Фаворит матча «Шериф»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 17:03
Победа Шерифа или ничья!
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