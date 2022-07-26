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«Олимпиакос» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2022)

сегодня, 13:32
Олимпиакос

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния считаются хозяева поля. Победа «Олимпиакоса» играется по коэффициенту 1.74, а за победу «Маккаби» БК Лига Ставок предложила котировку 5.00. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.763.664.86
Мелбет 1.66 3.62 4.72
1XBET 1.66 3.62 4.72

При этом эксперты считают, что в Греции команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.68, ТБ(2,5) – 2.14.

Форма команд

Первая встреча команд, которая состоялась в Израиле, не определила сильнейший коллектив. «Олимпиакос» открыл счет в поединке, но игрокам «Маккаби» удалось избежать поражения благодаря голу, забитому в компенсированное время.

Чемпионат Греции нового созыва еще не стартовал, а вот «Маккаби» уже провел поединок за Суперкубок Израиля, в котором клуб из Хайфа проиграл «Хапоэлю» по итогам серии пенальти (1:2).

Информация для ставок

  • «Олимпиакос» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах на своем поле
  • Команды обменялись голами в 2 из 3 очных матчей
  • «Маккаби» не побеждал в 5 предыдущих матчах в рамках всех турниров

Прогноз

Полагаем, что в ответном матче «Олимпиакос» и «Маккаби» вновь сыграют с прицелом на атаку. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.60 1.74 2.12
Мелбет 1.75 2.13
1XBET 1.75 2.13
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