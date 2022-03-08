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сегодня, 00:21

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить фаворита встречи. В связи с этим, коэффициенты практически одинаковые. Загрузить на победу «Реала» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55, а поставить на ПСЖ предлагают по 2.65. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Реал» в первой игре пропустил обидный гол на последних минутах встречи и проиграл (0:1). Данный результат вполне можно отыграть и команда приложит для этого максимум усилий. Подготовку к поединку «сливочные» вели через игры национального чемпионата, где по очереди без проблем разобрались с «Алавесом» (3:0), «Райо Вальекано» (1:0) и «Реал Сосьедадом» (4:1).

Парижский клуб в последнем туре чемпионата сенсационно уступил в гостях «Ницце» со счетом (0:1), но поражение никак не повлияло на турнирное положение коллектива, он после 27 туров возглавляет таблицу, опережает ближайшего соперника на 13 очков и спокойно готовится к ответной битве.

Информация для ставок

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