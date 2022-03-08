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«Реал» –  «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.03.2022)

сегодня, 00:21
Реал - Пари Сен-Жермен.

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить фаворита встречи. В связи с этим, коэффициенты практически одинаковые. Загрузить на победу «Реала» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55, а поставить на ПСЖ предлагают по 2.65. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.822.77
Фонбет 2.45 3.70 2.70
Мелбет 2.52 3.84 2.79
1XBET 2.52 3.84 2.79

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Реал» в первой игре пропустил обидный гол на последних минутах встречи и проиграл (0:1). Данный результат вполне можно отыграть и команда приложит для этого максимум усилий. Подготовку к поединку «сливочные» вели через игры национального чемпионата, где по очереди без проблем разобрались с «Алавесом» (3:0), «Райо Вальекано» (1:0) и «Реал Сосьедадом» (4:1).

Парижский клуб в последнем туре чемпионата сенсационно уступил в гостях «Ницце» со счетом (0:1), но поражение никак не повлияло на турнирное положение коллектива, он после 27 туров возглавляет таблицу, опережает ближайшего соперника на 13 очков и спокойно готовится к ответной битве.

Информация для ставок

  • «Реал» выиграл четыре из шести последних матчей
  • У ПСЖ всего одна победа в последних четырех выездных играх
  • Шесть из семи последних поединков «Реала» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • «Пари Сен-Жермен» пропускает в трех встречах кряду

Прогноз

В этом поединке ожидаем равный бой, но с обилием опасных моментов и голов. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.98 1.27 2.44 1.61 1.91 2.00
Фонбет 2.30 1.60
Мелбет 2.46 1.65
1XBET 2.46 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:18
Победа команды "Реала" в этом матче. Удачи
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