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«Рейнджерс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

вчера, 16:04
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Ливерпуля» в этом противостоянии можно по коэффициенту 1.40, что делает гостей очевидным фаворитом. Ставки на ничью идут по цене 5.50, а победа «Рейнджерс» котируется в 8.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.365.331.38
1XBET 7.20 5.05 1.47

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды в Глазго продемонстрируют результативный футбол. Маркет ТБ(2,5) гола доступен по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

Ноль очков и ноль забитых голов располагают «Рейнджерс» на последнем месте квартета без реальных шансов продолжить выступления в еврокубках. До поражений от «Ливерпуля» в гостях клуб из Глазго последовательно уступил «Аяксу» (0:4) и «Наполи» (0:3). Выделим, что накануне предстоящего матча «Рейнджерс» разгромил в премьер-лиге «Сент-Миррен» (4:0).

«Ливерпуль» быстро очухался после стартового проигрыша в Неаполе, где команда Юргена Клоппа крупно уступила «Наполи» (1:4), «красные» заработали шесть очков в играх с «Аяксом» (2:1) и «Рейнджерс» (2:0). При этом у «Ливерпуля» плохо идут дела в АПЛ, где команда на прошлых выходных проиграла «Арсеналу» (2:3).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» проиграл 4 из прошлых 7 матчей всех турниров
  • «Ливерпуль» забивал минимум два гола в 4 предыдущих поединках
  • «Рейнджерс» сыграл на ТБ(2,5) гола в 8 последних играх на домашнем стадионе

Прогноз

«Ливерпуль» если и побеждает в последнее время, то делает это с огромным трудом. На домашней арене «Рейнджерс» попробует порадовать болельщиков, доставив фавориту проблемы. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.48 2.17 1.75
1XBET 2.44 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:50
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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