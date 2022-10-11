«Рейнджерс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

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вчера, 16:04

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Ливерпуля» в этом противостоянии можно по коэффициенту 1.40, что делает гостей очевидным фаворитом. Ставки на ничью идут по цене 5.50, а победа «Рейнджерс» котируется в 8.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды в Глазго продемонстрируют результативный футбол. Маркет ТБ (2,5) гола доступен по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

Ноль очков и ноль забитых голов располагают «Рейнджерс» на последнем месте квартета без реальных шансов продолжить выступления в еврокубках. До поражений от «Ливерпуля» в гостях клуб из Глазго последовательно уступил «Аяксу» (0:4) и «Наполи» (0:3). Выделим, что накануне предстоящего матча «Рейнджерс» разгромил в премьер-лиге «Сент-Миррен» (4:0).

«Ливерпуль» быстро очухался после стартового проигрыша в Неаполе, где команда Юргена Клоппа крупно уступила «Наполи» (1:4), «красные» заработали шесть очков в играх с «Аяксом» (2:1) и «Рейнджерс» (2:0). При этом у «Ливерпуля» плохо идут дела в АПЛ , где команда на прошлых выходных проиграла «Арсеналу» (2:3).

Информация для ставок

«Рейнджерс» проиграл 4 из прошлых 7 матчей всех турниров

«Ливерпуль» забивал минимум два гола в 4 предыдущих поединках

«Рейнджерс» сыграл на ТБ (2,5) гола в 8 последних играх на домашнем стадионе

Прогноз