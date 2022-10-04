«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.102.2022)

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вчера, 13:28

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре аналитики не видят. Вероятность победы «Севильи» оценивается по коэффициенту 2.90, против котировки 2.47 на возможный успех «Боруссии». Заключить пари на ничью букмекерская компания Лига Ставок предлагает по цене 3.60.

В линии голов эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Вариант ТБ (2,5) гола идет по коэффициенту 1.73, а ТМ(2,5) можно взять по котировке 1.98.

Форма команд

«Севилья» отвратительно начала этот сезон во всех турнирах. В стартовом туре Лиги чемпионов команда крупно проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (0:4), а во втором туре она не смогла обыграть в гостях «Копенгаген» (0:0).

По итогам семи встреч в испанской Ла Лиге «Севилья» набрала только пять очков, а накануне предстоящего матча команда зафиксировала четвертое поражение, уступив на своем поле «Атлетико» (0:2).

«Боруссия» набрала три очка в двух первых турах Лиги чемпионов, победив на своем поле «Копенгаген» (3:0). Затем клуб из Дортмунда уступил в гостях «Манчестер Сити», несмотря на то, что ему удалось открыть счет в этом противостоянии.

Также «Боруссия» неубедительно провела последние матчи Бундеслиги, в которых «шмели» проиграли «Лейпцигу» (0:3) и «Кельну» (2:3), сумев победить только «Шальке» (1:0) в трех прошлых турах.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 последних очных встречах

Ставка ТБ (2,5) прошла в 3 из 4 матчей «Севильи» и «Боруссии»

(2,5) прошла в 3 из 4 матчей «Севильи» и «Боруссии» «Боруссия» забивала и пропускала голы в 3 из последних 5 гостевых матчей

Прогноз

«Севилья» останется в борьбе за первые два места, только в случае победы в предстоящем матче. «Боруссия», в свою очередь, испытывает солидные проблемы в защите, но с атакой у гостей полный порядок. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.