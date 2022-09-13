«Шахтёр» Донецк – «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

Ставки букмекеров
С небольшим преимуществом в линии букмекеров идут ставки на гостей этого противостояния. Сыграть победу «Шахтера» можно по коэффициенту 3.30, против котировки 2.23 на успех «Селтика». За ничью контора Лига Ставок предложила отметку 3.70.
|
- : -
сегодня, 19:45
Аналитики букмекерской конторы также считают, что «Шахтер» и «Селтик» смогут порадовать болельщиков забитыми голами. Пари на ТБ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.15.
Форма команд
Участники этого поединка показали разную успешность в стартовых турах Лиги чемпионов. Если «Селтик» крупно уступил на домашней арене мадридскому «Реалу» (0:3), то «Шахтер» смог сенсационно победить в гостях «Лейпциг» (4:1), забив представителю Германии четыре мяча.
Выделим, что в чемпионате Шотландии «Селтик» пропустил предыдущий тур. При этом команда из Глазго осталась во главе турнирной таблице со стопроцентным результатом – шесть побед в шести играх.
«Шахтер» в чемпионате Украины вырвал победу у «Черноморца» на минувших выходных. Это позволило донецкой команде подняться на первое место рейтинга, которое она делит с «Колосом».
Информация для ставок
- В 5 матчах этого сезона «Шахтер» пропустил только два гола
- «Шахтер» и «Селтик» сыграли на ТМ(3,5) гола во всех 4 очных встречах
- Команды одержали по две победы в 4 очных противостояниях
Прогноз
Хотелось бы отметить, что «Шахтер» надежно обороняется в этом сезоне, а атака «Селтика» проявляет себя только на уровне шотландских турниров. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.