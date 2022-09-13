«Шахтёр» Донецк – «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекеров идут ставки на гостей этого противостояния. Сыграть победу «Шахтера» можно по коэффициенту 3.30, против котировки 2.23 на успех «Селтика». За ничью контора Лига Ставок предложила отметку 3.70.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что «Шахтер» и «Селтик» смогут порадовать болельщиков забитыми голами. Пари на ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Участники этого поединка показали разную успешность в стартовых турах Лиги чемпионов. Если «Селтик» крупно уступил на домашней арене мадридскому «Реалу» (0:3), то «Шахтер» смог сенсационно победить в гостях «Лейпциг» (4:1), забив представителю Германии четыре мяча.

Выделим, что в чемпионате Шотландии «Селтик» пропустил предыдущий тур. При этом команда из Глазго осталась во главе турнирной таблице со стопроцентным результатом – шесть побед в шести играх.

«Шахтер» в чемпионате Украины вырвал победу у «Черноморца» на минувших выходных. Это позволило донецкой команде подняться на первое место рейтинга, которое она делит с «Колосом».

Информация для ставок

В 5 матчах этого сезона «Шахтер» пропустил только два гола

«Шахтер» и «Селтик» сыграли на ТМ(3,5) гола во всех 4 очных встречах

Команды одержали по две победы в 4 очных противостояниях

Прогноз

Хотелось бы отметить, что «Шахтер» надежно обороняется в этом сезоне, а атака «Селтика» проявляет себя только на уровне шотландских турниров. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.