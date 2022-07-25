«Шериф» — «Марибор». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.22)

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сегодня, 12:00

Ставки букмекеров

«Шериф» считается очевидным фаворитом предстоящего матча в Тирасполе. Поставить на победу хозяев поля букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.64, за ничью предложена цена 3.75, а победа «Марибора» доступна по котировке 6.00.

Касательно возможной результативности, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату. Ставки ТМ(2,5) гола идут в линии по котировке 1.57, ТБ (2,5) – 2.37.

Форма команд

26 июля соперники сошлись в Словении. «Марибор» и «Шериф» предпочли сыграть в осторожном формате, завершив противостояние вничью без забитых голов (0:0). При этом у молдавского клуба было игровое преимущество – девять ударов по воротам против одного у соперника.

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов «Шериф» прошел «Зриньски» (0:0 и 1:0). «Марибор», в свою очередь, справился с «Шахтером» из Солигорска (2:0 и 0:0).

Также выделим, что «Марибор» на минувших выходных добился дебютной победы в чемпионате Словении, обыграв на домашней арене «Горицу» (3:0).

Информация для ставок

«Шериф» сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 последних матчах

«Марибор» не пропускал голы в двух предыдущих гостевых поединках

«Шериф» выиграл 4 последних матча на домашней арене

Прогноз

Второе противостояние «Шерифа» и «Марибора» имеет все шансы вновь завершиться в низовом формате. Учитывая, что обе команды действуют с акцентом на защиту, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.