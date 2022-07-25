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«Шериф» — «Марибор». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.22)

сегодня, 12:00
Марибор

Ставки букмекеров

«Шериф» считается очевидным фаворитом предстоящего матча в Тирасполе. Поставить на победу хозяев поля букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.64, за ничью предложена цена 3.75, а победа «Марибора» доступна по котировке 6.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.593.726.62
Мелбет 1.57 3.54 5.75
1XBET 1.54 3.62 6.00
BetBoom 1.56 3.65 6.70

Касательно возможной результативности, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату. Ставки ТМ(2,5) гола идут в линии по котировке 1.57, ТБ(2,5) – 2.37.

Форма команд

26 июля соперники сошлись в Словении. «Марибор» и «Шериф» предпочли сыграть в осторожном формате, завершив противостояние вничью без забитых голов (0:0). При этом у молдавского клуба было игровое преимущество – девять ударов по воротам против одного у соперника.

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов «Шериф» прошел «Зриньски» (0:0 и 1:0). «Марибор», в свою очередь, справился с «Шахтером» из Солигорска (2:0 и 0:0).

Также выделим, что «Марибор» на минувших выходных добился дебютной победы в чемпионате Словении, обыграв на домашней арене «Горицу» (3:0).

Информация для ставок

  • «Шериф» сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 последних матчах
  • «Марибор» не пропускал голы в двух предыдущих гостевых поединках
  • «Шериф» выиграл 4 последних матча на домашней арене

Прогноз

Второе противостояние «Шерифа» и «Марибора» имеет все шансы вновь завершиться в низовом формате. Учитывая, что обе команды действуют с акцентом на защиту, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.79 1.57 2.42
Мелбет 1.58 2.45
1XBET 1.58 2.45
BetBoom 1.98 1.76 1.54 2.35 1.25 3.60
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сегодня в 19:47
Победу одержит «Шериф»
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