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«Шкупи» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

сегодня, 12:23
Динамо Загреб

Ставки букмекеров

В ответной встрече соперников букмекеры тотальное предпочтение отдают гостям. Ставки на победу «Шкупи» идут по коэффициенту 9.60, за ничью выставлена цена 5.20, а победу «Динамо» можно взять по котировке 1.34.

Лига чемпионов 2022/2023
Шкупи
Динамо
НичьяПроигрышВыигрыш
- : -
завтра, 22:00
2 - 2
Первый матч
Ничья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.085.041.35
Мелбет 9.00 4.94 1.30
1XBET 9.00 4.94 1.30
BetBoom 8.90 5.00 1.35

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды порадуют зрителей результативным футболом. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

26 июля соперники встретились в Загребе, где был зафиксирован сенсационный исход. Будучи очевидным фаворитом домашнего поединка, футболисты «Динамо» не удержали победный счет на «Шкупи», сведя матч к ничейному исходу (2:2).

После первой игры футболисты «Шкупи» готовились к матчу в Загребе в штатном режиме. А вот игроки «Динамо» одержали вторую победу кряду в хорватской лиге, уверенно обыграв в гостях «Белупо» (5:1).

Информация для ставок

  • «Шкупи» сыграл на ТБ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей квалификации
  • Ставка ТБ(2,5) гола принесла выигрыш в 3 предыдущих матчах «Динамо»
  • «Динамо» забивало минимум два гола в 3 прошлых играх всех турниров

Прогноз

От ответной встречи «Шкупи» и «Динамо» целесообразно ожидать результативного футбола, который команды стабильно демонстрировали в последних играх. Советуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.38 2.03 1.82 1.58 2.40
Мелбет 2.02 1.83
1XBET 2.02 1.83
BetBoom 3.00 1.35 1.98 1.76 1.56 2.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:55
Шкупи молодцы... нужно дома выигрывать
Гость
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