«Шкупи» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

Ставки букмекеров
В ответной встрече соперников букмекеры тотальное предпочтение отдают гостям. Ставки на победу «Шкупи» идут по коэффициенту 9.60, за ничью выставлена цена 5.20, а победу «Динамо» можно взять по котировке 1.34.
Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды порадуют зрителей результативным футболом. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
26 июля соперники встретились в Загребе, где был зафиксирован сенсационный исход. Будучи очевидным фаворитом домашнего поединка, футболисты «Динамо» не удержали победный счет на «Шкупи», сведя матч к ничейному исходу (2:2).
После первой игры футболисты «Шкупи» готовились к матчу в Загребе в штатном режиме. А вот игроки «Динамо» одержали вторую победу кряду в хорватской лиге, уверенно обыграв в гостях «Белупо» (5:1).
Информация для ставок
- «Шкупи» сыграл на ТБ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей квалификации
- Ставка ТБ(2,5) гола принесла выигрыш в 3 предыдущих матчах «Динамо»
- «Динамо» забивало минимум два гола в 3 прошлых играх всех турниров
Прогноз
От ответной встречи «Шкупи» и «Динамо» целесообразно ожидать результативного футбола, который команды стабильно демонстрировали в последних играх. Советуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Лига Ставок.