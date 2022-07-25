«Шкупи» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

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сегодня, 12:23

Ставки букмекеров

В ответной встрече соперников букмекеры тотальное предпочтение отдают гостям. Ставки на победу «Шкупи» идут по коэффициенту 9.60, за ничью выставлена цена 5.20, а победу «Динамо» можно взять по котировке 1.34.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды порадуют зрителей результативным футболом. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

26 июля соперники встретились в Загребе, где был зафиксирован сенсационный исход. Будучи очевидным фаворитом домашнего поединка, футболисты «Динамо» не удержали победный счет на «Шкупи», сведя матч к ничейному исходу (2:2).

После первой игры футболисты «Шкупи» готовились к матчу в Загребе в штатном режиме. А вот игроки «Динамо» одержали вторую победу кряду в хорватской лиге, уверенно обыграв в гостях «Белупо» (5:1).

Информация для ставок

«Шкупи» сыграл на ТБ (2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей квалификации

(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей квалификации Ставка ТБ (2,5) гола принесла выигрыш в 3 предыдущих матчах «Динамо»

(2,5) гола принесла выигрыш в 3 предыдущих матчах «Динамо» «Динамо» забивало минимум два гола в 3 прошлых играх всех турниров

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