«Виктория» Пльзень – «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

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вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Баварии» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.15, что делает гостей неоспоримым фаворитом предстоящего матча. Ничья в поединке идет по цене 8.90, а победа «Виктории» доступна по котировке 15.00.

Аналитики компании также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в Чехии. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.35, ТМ(2,5) – 3.20.

Форма команд

«Виктория» — откровенный аутсайдер группы C, потерпевший четыре поражения с общим счетом 1:2. В предыдущем туре чешский клуб отправился в Мюнхен, где случилось поражение со счетом 0:5.

Для «Баварии» вышеописанная победа над «Викторией» стала третьей в квартете, что позволило немецкому клубу продлить единоличное лидерство. Напомним, что прежде команда поочередно обыграла «Интер» и «Барселону» с одинаковыми счетами 2:0.

Отметим, что в последнем туре чемпионата Чехии «Виктория» обыграла дома «Младу» (2:0), а «Бавария» в Бундеслиге не удержала победный счет в гостевой игре с «Боруссией» Дортмунд (2:2).

Информация для ставок

«Бавария» забила 11 голов в 3 матчах против «Виктории»

«Виктория» не отличалась голами в 3 поединках против «Баварии»

Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 3 предыдущих матчах «Баварии» во всех турнирах

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