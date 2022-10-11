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«Виктория» Пльзень – «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

вчера, 12:59
Бавария

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Баварии» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.15, что делает гостей неоспоримым фаворитом предстоящего матча. Ничья в поединке идет по цене 8.90, а победа «Виктории» доступна по котировке 15.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle18.088.011.17
Лига Ставок 12.00 7.20 1.22
Мелбет 14.50 7.80 1.22
1XBET 14.50 7.80 1.22

Аналитики компании также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в Чехии. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.35, ТМ(2,5) – 3.20.

Форма команд

«Виктория» — откровенный аутсайдер группы C, потерпевший четыре поражения с общим счетом 1:2. В предыдущем туре чешский клуб отправился в Мюнхен, где случилось поражение со счетом 0:5.

Для «Баварии» вышеописанная победа над «Викторией» стала третьей в квартете, что позволило немецкому клубу продлить единоличное лидерство. Напомним, что прежде команда поочередно обыграла «Интер» и «Барселону» с одинаковыми счетами 2:0.

Отметим, что в последнем туре чемпионата Чехии «Виктория» обыграла дома «Младу» (2:0), а «Бавария» в Бундеслиге не удержала победный счет в гостевой игре с «Боруссией» Дортмунд (2:2).

Информация для ставок

  • «Бавария» забила 11 голов в 3 матчах против «Виктории»
  • «Виктория» не отличалась голами в 3 поединках против «Баварии»
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 3 предыдущих матчах «Баварии» во всех турнирах

Прогноз

У «Виктории» нет ресурсов, позволяющих на равных противостоять «Баварии» даже на домашней арене. В этом матче рекомендуем комбинированную ставку на победу гостей и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.36 2.62 1.52
Лига Ставок 2.38 1.56
Мелбет 2.98 1.35
1XBET 2.98 1.35
Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:36
2-0 в ползу Баварие
shlomo
shlomo
вчера в 13:04
Думаю, что "машина" не забуксует
Гость
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