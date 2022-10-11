«Виктория» Пльзень – «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

Ставки букмекеров
Поставить на победу «Баварии» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.15, что делает гостей неоспоримым фаворитом предстоящего матча. Ничья в поединке идет по цене 8.90, а победа «Виктории» доступна по котировке 15.00.
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сегодня, 22:00
Аналитики компании также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в Чехии. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.35, ТМ(2,5) – 3.20.
Форма команд
«Виктория» — откровенный аутсайдер группы C, потерпевший четыре поражения с общим счетом 1:2. В предыдущем туре чешский клуб отправился в Мюнхен, где случилось поражение со счетом 0:5.
Для «Баварии» вышеописанная победа над «Викторией» стала третьей в квартете, что позволило немецкому клубу продлить единоличное лидерство. Напомним, что прежде команда поочередно обыграла «Интер» и «Барселону» с одинаковыми счетами 2:0.
Отметим, что в последнем туре чемпионата Чехии «Виктория» обыграла дома «Младу» (2:0), а «Бавария» в Бундеслиге не удержала победный счет в гостевой игре с «Боруссией» Дортмунд (2:2).
Информация для ставок
- «Бавария» забила 11 голов в 3 матчах против «Виктории»
- «Виктория» не отличалась голами в 3 поединках против «Баварии»
- Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 3 предыдущих матчах «Баварии» во всех турнирах
Прогноз
У «Виктории» нет ресурсов, позволяющих на равных противостоять «Баварии» даже на домашней арене. В этом матче рекомендуем комбинированную ставку на победу гостей и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.