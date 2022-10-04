«Ювентус» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

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вчера, 13:46

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.32, который делает хозяев предстоящего матча очевидным фаворитом. Ставки на ничью идут по цене 6.00, а победа «Маккаби» оценивается по котировке 11.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что поединок в Турине получится результативным. Вариант пари ТБ (2,5) гола играется по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Встречаются два аутсайдера квартета H, которые еще не набирали очки на групповой стадии Лиги чемпионов. «Ювентус» начал выступления в турнире с поражение в гостях от ПСЖ (1:2), а затем уступил с аналогичным счетом «Бенфике» в домашних условиях. «Маккаби», в свою очередь, сначала проиграл «Бенфике» (0:2) в Лиссабоне, а затем не набрал очки в домашней встрече с ПСЖ (1:3).

Накануне предстоящего поединка «Ювентус» наконец-то победил в итальянской Серии A, где «старая синьора» разгромила на своем поле «Болонью». «Маккаби» тоже отметился успешным результатом в израильской лиге, где команда обыграла «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл оба матча против «Маккаби» со счетом 1:0

«Маккаби» проиграл без забитых голов в 2 прошлых гостевых поединках

«Маккаби» пропускал минимум два гола в 5 последних поединках Лиги чемпионов

Прогноз

Чтобы остаться в борьбе за первые два места группы, «Ювентусу» необходимо дважды обыгрывать «Маккаби». Предлагаем поставить на победу хозяев поля с форой (-1) гол по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.