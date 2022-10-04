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«Ювентус» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

вчера, 13:46
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.32, который делает хозяев предстоящего матча очевидным фаворитом. Ставки на ничью идут по цене 6.00, а победа «Маккаби» оценивается по котировке 11.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.306.0310.16
Лига Ставок 1.36 5.40 8.40
Мелбет 1.34 5.80 10.50
1XBET 1.34 5.80 10.50

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что поединок в Турине получится результативным. Вариант пари ТБ(2,5) гола играется по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Встречаются два аутсайдера квартета H, которые еще не набирали очки на групповой стадии Лиги чемпионов. «Ювентус» начал выступления в турнире с поражение в гостях от ПСЖ (1:2), а затем уступил с аналогичным счетом «Бенфике» в домашних условиях. «Маккаби», в свою очередь, сначала проиграл «Бенфике» (0:2) в Лиссабоне, а затем не набрал очки в домашней встрече с ПСЖ (1:3).

Накануне предстоящего поединка «Ювентус» наконец-то победил в итальянской Серии A, где «старая синьора» разгромила на своем поле «Болонью». «Маккаби» тоже отметился успешным результатом в израильской лиге, где команда обыграла «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

Информация для ставок

  • «Ювентус» выиграл оба матча против «Маккаби» со счетом 1:0
  • «Маккаби» проиграл без забитых голов в 2 прошлых гостевых поединках
  • «Маккаби» пропускал минимум два гола в 5 последних поединках Лиги чемпионов

Прогноз

Чтобы остаться в борьбе за первые два места группы, «Ювентусу» необходимо дважды обыгрывать «Маккаби». Предлагаем поставить на победу хозяев поля с форой (-1) гол по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.89 1.28 2.41 1.62 1.88 2.01
Лига Ставок 2.28 1.61 1.80 1.98
Мелбет 2.41 1.66
1XBET 2.41 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:40
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 17:44
На бумаге фаворит Юев, а так ХЗ
Гость
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