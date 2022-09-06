«Црвена Звезда» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

1662463585

сегодня, 14:26

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не отдают предпочтение одной из команд. На победу «Монако» линия букмекерской конторы «Монако» предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.42.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5 и дают его по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Црвена Звезда» в нынешнем сезоне не впечатляет результативность, так как команда сенсационно покинула Лигу чемпионов, проиграв «Маккаби» из города Хайфа со счетом (4:5). В последних же играх чемпионата Сербии клуб расписал две ничьих (1:1) с принципиальным соперником «Партизаном», а также с «Бачка-Тополой».

«Монако» также очень болезненно покинуло ЛЧ , уступив там место нидерландскому ПСВ (3:4). После этого последовала череда неудач во французском чемпионате, в итоге команда на данном этапе сезона занимает 10 место в таблице после шести матчей. В предпоследнем туре «монегаски» были биты скромным «Труа» (2:4), а в последнем обыграли «Ниццу» (1:0).

Информация для ставок

«Црвена Звезда» расписала три ничьих в последних четырех играх

«Монако» одержал одну победу в последних шести встречах

Пять последних поединков с участием «Црвены Звезды» и десять из одиннадцати «Монако» завершились результатом «обе забьют»

Забивная домашняя серия сербов насчитывает восемь матчей, за которые был забит 31 гол

Прогноз

Обе команды находятся не в лучших игровых кондициях, но готовы выходить на поле и поражать ворота друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.