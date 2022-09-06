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«Црвена Звезда» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

сегодня, 14:26
Монако

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не отдают предпочтение одной из команд. На победу «Монако» линия букмекерской конторы «Монако» предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.42.

Лига Европы 2022/2023
Црвена Звезда
Монако
- : -
08 сентября 2022, 22:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.313.752.15
Лига Ставок 3.30 3.70 2.14

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5 и дают его по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Црвена Звезда» в нынешнем сезоне не впечатляет результативность, так как команда сенсационно покинула Лигу чемпионов, проиграв «Маккаби» из города Хайфа со счетом (4:5). В последних же играх чемпионата Сербии клуб расписал две ничьих (1:1) с принципиальным соперником «Партизаном», а также с «Бачка-Тополой».

«Монако» также очень болезненно покинуло ЛЧ, уступив там место нидерландскому ПСВ (3:4). После этого последовала череда неудач во французском чемпионате, в итоге команда на данном этапе сезона занимает 10 место в таблице после шести матчей. В предпоследнем туре «монегаски» были биты скромным «Труа» (2:4), а в последнем обыграли «Ниццу» (1:0).

Информация для ставок

  • «Црвена Звезда» расписала три ничьих в последних четырех играх
  • «Монако» одержал одну победу в последних шести встречах
  • Пять последних поединков с участием «Црвены Звезды» и десять из одиннадцати «Монако» завершились результатом «обе забьют»
  • Забивная домашняя серия сербов насчитывает восемь матчей, за которые был забит 31 гол

Прогноз

Обе команды находятся не в лучших игровых кондициях, но готовы выходить на поле и поражать ворота друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.37 2.09 1.79 1.66 2.30
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.18
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:23
Непредсказуемый матч на три результата
Гость
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