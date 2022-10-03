«Цюрих» – ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитов встречи выступает ПСВ . Поставить на победу нидерландской команды можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55, а взять победу швейцарского клуба предлагают по коэффициенту 5.4. Ничья в игре этих команд стоит 4.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 3.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Цюрих» очень неудачно выступает в данном сезоне, о чем свидетельствует затянувшаяся с августа серия без побед. Команда в минувшем туре чемпионата Швейцарии не смогла обыграть «Грассхоппер» (1:1), а в Лиге Европы проиграла «Арсеналу» и «Буде-Глимту» с одинаковым счетом (1:2).

ПСВ сенсационно проиграл «Камбуру» в последнем туре местного чемпионата со счетом (0:3). Данное поражение должно стать холодным душем для коллектива и мотивировать на результат в данном противостоянии. В последнем туре ЛЕ клуб также не смог победить, ничья (1:1) была зафиксирована в матче с «Буде-Глимтом».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Цюриха» насчитывает семь матчей

У ПСВ лишь две победы в последних пяти играх

лишь две победы в последних пяти играх Семь минувших встреч «Цюриха» завершились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних поединков ПСВ закончились пробитием ТБ 2.5 голов

Прогноз