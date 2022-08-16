«Гент» — «Омония». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

Ставки букмекеров
«Гент» играет на своем поле, и является однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.86. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.4, а сенсационная победа гостей залетит по коэффициенту 9.4.
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18 августа 2022, 21:30
четверг
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.61 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28. Обмен голами в этой игре стоит 2.05.
Форма команд
«Гент» стартует в еврокубках сразу со стадии плей-офф, а к ней команда готовилась посредством первых туров национального чемпионата. За три недели удалось провести четыре поединка и набрать восемь очков, а соперниками в последних двух играх выступали «Остенде» (3:1) и «Вестерло» (2:1).
«Омония» также не принимала участия в более ранних стадиях квалификации. К встрече коллектив подходит не в самом лучшем расположении духа, ведь несколько дней назад состоялся поединок за Суперкубок Кипра, где не удалось навязать борьбу чемпиону страны «Аполлону», поражение (0:2).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Гента» насчитывает четыре матча (две ничьих и две победы)
- У «Омонии» три поражения в последних шести встречах
- Шесть из семи последних поединков «Гента» завершились результатом «обе забьют»
- Пять из шести последних игр с участием «Омонии» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
«Гент» будет контролировать ход поединка с первых минут и без проблем добудет нужный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев поля с форой (-1.5) по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Лига Ставок.