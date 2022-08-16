«Гент» — «Омония». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 14:01

Ставки букмекеров

«Гент» играет на своем поле, и является однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.86. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.4, а сенсационная победа гостей залетит по коэффициенту 9.4.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.61 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28. Обмен голами в этой игре стоит 2.05.

Форма команд

«Гент» стартует в еврокубках сразу со стадии плей-офф, а к ней команда готовилась посредством первых туров национального чемпионата. За три недели удалось провести четыре поединка и набрать восемь очков, а соперниками в последних двух играх выступали «Остенде» (3:1) и «Вестерло» (2:1).

«Омония» также не принимала участия в более ранних стадиях квалификации. К встрече коллектив подходит не в самом лучшем расположении духа, ведь несколько дней назад состоялся поединок за Суперкубок Кипра, где не удалось навязать борьбу чемпиону страны «Аполлону», поражение (0:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Гента» насчитывает четыре матча (две ничьих и две победы)

У «Омонии» три поражения в последних шести встречах

Шесть из семи последних поединков «Гента» завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних игр с участием «Омонии» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Гент» будет контролировать ход поединка с первых минут и без проблем добудет нужный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев поля с форой (-1.5) по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Лига Ставок.