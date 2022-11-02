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«Монако» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

вчера, 14:57
Црвена Звезда (Белград)

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение французам. На победу «Монако» линия букмекерской конторы «Монако» предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.25, а победа хозяев гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.305.19
Лига Ставок 1.62 4.30 5.20

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5 и дают его по коэффициенту 2.21. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Монако» после пяти сыгранных встреч в Лиге Европы занимает проходную вторую строчку, но опережает ближайших конкурентов лишь на один балл, поэтому в данной игре французам нужна только победа. Туром ранее не удалось набрать три очка в битве с «Ференцварошем» (1:1), но чуть позже получилось выиграть в чемпионате у «Анже» (2:0).

«Црвена Звезда» имеет в активе шесть очков и приложит максимум усилий для победы. Сербский клуб находится в отличной форме, что подтверждает победная серия. В минувшем туре ЛЕ удалось в сложном матче переиграть «Трабзонспор» (2:1), а затем в местной лиге «Колубару» (2:0).

Информация для ставок

  • «Монако» победило лишь раз в последних пяти встречах
  • Победная серия «Црвены Звезды» насчитывает пять игр
  • Три из четырех последних поединков «Монако» завершились результатом ТМ 2.5
  • «Црвена Звезда» забивает минимум два гола в последних пяти матчах

Прогноз

Обе команды находятся примерно в одинаковом турнирном положении и готовы выходить на поле, сражаясь за необходимый результат. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.32 2.23 1.69 1.74 2.15
Лига Ставок 2.19 1.66 1.73 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:56
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) в этом матче.
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