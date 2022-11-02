«Монако» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 14:57

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение французам. На победу «Монако» линия букмекерской конторы «Монако» предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.25, а победа хозяев гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5 и дают его по коэффициенту 2.21. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Монако» после пяти сыгранных встреч в Лиге Европы занимает проходную вторую строчку, но опережает ближайших конкурентов лишь на один балл, поэтому в данной игре французам нужна только победа. Туром ранее не удалось набрать три очка в битве с «Ференцварошем» (1:1), но чуть позже получилось выиграть в чемпионате у «Анже» (2:0).

«Црвена Звезда» имеет в активе шесть очков и приложит максимум усилий для победы. Сербский клуб находится в отличной форме, что подтверждает победная серия. В минувшем туре ЛЕ удалось в сложном матче переиграть «Трабзонспор» (2:1), а затем в местной лиге «Колубару» (2:0).

Информация для ставок

«Монако» победило лишь раз в последних пяти встречах

Победная серия «Црвены Звезды» насчитывает пять игр

Три из четырех последних поединков «Монако» завершились результатом ТМ 2.5

«Црвена Звезда» забивает минимум два гола в последних пяти матчах

Прогноз

Обе команды находятся примерно в одинаковом турнирном положении и готовы выходить на поле, сражаясь за необходимый результат. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.