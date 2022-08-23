«Омония» — «Гент». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

Ставки букмекеров
«Гент» играет в гостях, и является фаворитом встречи. Поставить на победу бельгийского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 3.68, а победа хозяев залетит по коэффициенту 4.25.
Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.91 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Обмен голами в этой игре стоит 1.82.
Форма команд
«Омония» сотворила настоящую сенсацию в первом матче, обыграв грозного соперника на выезде со счетом (2:0). Команда в отлично настроении готовится к ответному поединку и приложит максимум усилий для сохранения необходимого результата и выхода в групповой этап второго по силе еврокубкового турнира.
«Гент» отправляется на Кипр с пониманием того, что нужно отыгрывать два мяча и сделать это будет достаточно непросто. Коллектив не принимал участия в национальном чемпионате на выходных, а значит полностью сконцентрирован на подготовке к ответке и однозначно даст бой.
Информация для ставок
- «Омония» выиграла четыре из шести последних матчей
- У «Гента» лишь две победы в последних семи играх
- Пять минувших очных встреч с участием «Омонии» завершились результатом ТМ 2.5
- Четыре из пяти последних поединков «Гента» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
«Генту» нечего терять. Команда с первых минут пойдет в атаку и будет стараться забивать. Верим, что у гостей получится забить несколько мячей, но не факт, что их хватит для прохода в группу. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Гента» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.