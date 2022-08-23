«Омония» — «Гент». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

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сегодня, 14:26

Ставки букмекеров

«Гент» играет в гостях, и является фаворитом встречи. Поставить на победу бельгийского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 3.68, а победа хозяев залетит по коэффициенту 4.25.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.91 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Обмен голами в этой игре стоит 1.82.

Форма команд

«Омония» сотворила настоящую сенсацию в первом матче, обыграв грозного соперника на выезде со счетом (2:0). Команда в отлично настроении готовится к ответному поединку и приложит максимум усилий для сохранения необходимого результата и выхода в групповой этап второго по силе еврокубкового турнира.

«Гент» отправляется на Кипр с пониманием того, что нужно отыгрывать два мяча и сделать это будет достаточно непросто. Коллектив не принимал участия в национальном чемпионате на выходных, а значит полностью сконцентрирован на подготовке к ответке и однозначно даст бой.

Информация для ставок

«Омония» выиграла четыре из шести последних матчей

У «Гента» лишь две победы в последних семи играх

Пять минувших очных встреч с участием «Омонии» завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних поединков «Гента» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Генту» нечего терять. Команда с первых минут пойдет в атаку и будет стараться забивать. Верим, что у гостей получится забить несколько мячей, но не факт, что их хватит для прохода в группу. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Гента» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.