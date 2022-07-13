«Арарат» — «Шкендия 79». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не видят фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Арарата» идут по коэффициенту 2.60, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Шкендии» оценивается по котировке 2.55.
Рассмотрев линию голов, делаем вывод, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Сыграть ставку на ТМ(2,5) предложено по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 1.93.
Форма команд
7 июля соперники встретились в Северной Македонии, где «Шкендия 79» добилась домашней победы со счетом 2:0. Так гости грядущего поединка получили статус фаворита в борьбе за проход в следующий тур.
Прошлый сезон чемпионата Армении «Арарат» завершил на четвертом месте рейтинга, с такими показателями: 13 побед, семь ничьих и 12 поражений. В 32 турах команда забила 42 гола, допустив 36 пропущенных мячей.
«Шкендия 79» стала бронзовым призером минувшего розыгрыша македонской лиги. По ходу чемпионата команда провела 16 победных и 13 ничейных встреч, допустив четыре поражения от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов за 33 тура составило 49 на 25.
Информация для ставок
- «Арарат» проиграл в 5 прошлых официальных матчах
- «Арарат» не забивал голы в 3 последних поединках всех турниров
- «Шкендия 79» не проигрывала соперникам в 3 предыдущих официальных поединках
Прогноз
«Арарат» находится в кризисе, а «Шкендия 79» вчистую переиграла соперника в первом матче. Рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.