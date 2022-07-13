«Арарат» — «Шкендия 79». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

1657697944

13 июля 2022, 10:39

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не видят фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Арарата» идут по коэффициенту 2.60, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Шкендии» оценивается по котировке 2.55.

Рассмотрев линию голов, делаем вывод, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Сыграть ставку на ТМ(2,5) предложено по котировке 1.82, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

7 июля соперники встретились в Северной Македонии, где «Шкендия 79» добилась домашней победы со счетом 2:0. Так гости грядущего поединка получили статус фаворита в борьбе за проход в следующий тур.

Прошлый сезон чемпионата Армении «Арарат» завершил на четвертом месте рейтинга, с такими показателями: 13 побед, семь ничьих и 12 поражений. В 32 турах команда забила 42 гола, допустив 36 пропущенных мячей.

«Шкендия 79» стала бронзовым призером минувшего розыгрыша македонской лиги. По ходу чемпионата команда провела 16 победных и 13 ничейных встреч, допустив четыре поражения от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов за 33 тура составило 49 на 25.

Информация для ставок

«Арарат» проиграл в 5 прошлых официальных матчах

«Арарат» не забивал голы в 3 последних поединках всех турниров

«Шкендия 79» не проигрывала соперникам в 3 предыдущих официальных поединках

Прогноз

«Арарат» находится в кризисе, а «Шкендия 79» вчистую переиграла соперника в первом матче. Рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.