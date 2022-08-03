«Хайдук» — «Виктория» (Гимараеш). Прогноз на матч Лиги конференций (04.08.2022)

1659524394

сегодня, 13:59

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом матче нет. Поставить на победу «Хайдука» можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 2.37. Поверить в победу гостей предлагают по коэффициенту 3, а взять ничью можно за 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2.15, а тотал меньше 2.5 стоит 1.7. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Хайдук» после проигрыша суперкубка принципиальному сопернику загребскому «Динамо» в серии пенальти, извинился перед своими болельщиками, набрав максимальное количество очков в играх с «Истрой 1961» и «Вараждином», в обоих случаях на табло был зафиксирован счет (2:0).

«Виктория» в своем чемпионате еще не стартовала, но уже успел пройти один раунд квалификации Лиги конференций. Соперником команды выступала венгерская «Пушкаш Академия» и была без проблем пройдена благодаря результатам (3:0) в домашней встрече и (0:0) в выездной.

Информация для ставок

«Хайдук» одержал две победы в последних семи играх

Беспроигрышная серия «Виктории» насчитывает восемь матчей (четыре победы и четыре ничьих)

Четыре из пяти минувших встречи с участием «Хайдука» закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних поединков «Виктории» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Виктория» укомплектована более квалифицированными игроками, но не является фаворитом игры. Ожидаем равную игру без тотального преимущества одной из команд. Вполне возможно, что увидим голы в сетке ворот обеих коллективов, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.