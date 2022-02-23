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«Маккаби» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

вчера, 18:38
Маккаби - ПСВ

Ставки букмекеров

ПСВ в этом матче играет в гостях и не являясь абсолютным фаворитом встречи все же имеет преимущество по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу ПСВ, остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 3.75, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.65.

Лига конференций 2021/2022
Маккаби
ПСВ
- : -
сегодня, 20:45
0 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.743.571.96
Мелбет 3.72 3.80 2.04
1XBET 3.72 3.80 2.04
BetBoom 3.73 3.62 1.98

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Маккаби» смог сдержать натиск и неплохо провел первую игру против нынешнего соперника, проиграв на его поле с минимальным счетом (0:1),который оставляет шансы на проход дальше. В чемпионате коллектив принял на своем поле «Хапоэль» из Хайфы и без проблем обыграл его со счетом (2:0).

ПСВ зачастую выигрывает спокойно и с более уверенным счетом, но в первой игре с «Маккаби» столкнулся с сопротивлением гостей, победа лишь со счетом (1:0). Далее последовала игра чемпионата Нидерландов, где на также на своем поле клуб сумел обыграть «Херенвен» со счетом (3:1).

Информация для ставок

  • «Маккаби» выиграл пять из шести последних поединков
  • Победная серия ПСВ насчитывает четыре встречи
  • Четыре из пяти минувших игр «Маккаби» закончились результатом ТМ 2.5
  • Шесть из семи последних матчей с участием ПСВ завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

ПСВ желает сохранить добытое в первой игре преимущество и пройти дальше. Верим, что коллектив сможет оформить необходимый для себя результат. Поставить на победу ПСВ можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.78 1.61 2.30
Мелбет 2.10 1.82
1XBET 2.10 1.82
Все комментарии
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вчера в 18:55
Футбольный клуб ПСВ одержит победу.
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