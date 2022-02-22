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ПАОК – «Мидтьюлланд». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

вчера, 17:29

Ставки букмекеров

Вероятность победы хозяев поля в этой игре оценивается в 50%. Компания Фонбет предлагает поставить на победу ПАОКа по коэффициенту 2.00, ничья идет в линии за 3.42, а победа «Мидтьюлланд» получила котировку 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.344.16
Мелбет 2.06 3.40 4.12
1XBET 2.06 3.40 4.12
BetBoom 1.97 3.31 4.16

Вместе с тем аналитики убеждены, что в Греции команды сыграют в закрытом формате. Пари на ТМ(2,5) голов можно заключить по котировке 1.67, ТБ(2,5) – 2.34.

Форма команд

«Мидтьюлланд» добился преимущества над соперником, одержав минимальную победу в Дании (1:0). После первого противостояния оппоненты провели по одой игре в национальных чемпионатах.

ПАОК довольствовался ничейным исходом в гостевой встрече с «Арисом» (0:0), а вот «Мидтьюлланд» уступил на своем поле «Ольборгу» (0:2).

Отметим, что греческий клуб в Суперлиге идет вторым в общем зачете, гарантировав себе участие в турнире плей-офф. У «Мидтьюлланда» на данный момент 35 баллов и тоже вторая позиция, а дистанция от лидера «Копенгагена» совсем невелик (одно очко).

Информация для ставок

  • ПАОК не проигрывал в 10 прошлых матчах на своем поле
  • «Мидтьюлланд» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 из прошлых 5 гостевых матчей
  • Ставка ТМ(2,5) принесла профит в 3 последних поединках ПАОКа

Прогноз

«Мидтьюлланд» в этом матче наверняка сыграет на удержание полученного преимущества, а у ПАОКа атака организовала всего один гол за три прошлых матча. Поэтому, предлагаем пари на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.69 1.63 2.25
Мелбет 1.67 2.34
1XBET 1.67 2.34
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:26
Противники прошли в стадию Playoff Round, по пути обыграв серьезных оппонентов. В таких турнирах, как Лига Конференций любая встреча имеет принципиальную значимость, поэтому нас в любом случае ждет плотная борьба... Мидтьюлланд" попал в Лигу Конференции, заняв третье место на групповом этапе Лиги Европы. Надо сказать, датчане там выступили неплохо и проиграли только в одной встрече – “Браге" на выезде. Если рассматривать конкретно противостояние ПАОК и Мидьюлланд, то оно, несомненно, имеет множество подводных камней, однако на случай неожиданного по общепринятым меркам результата я попытался всё предусмотреть. Всё оказалось не так страшно, как можно было подумать, и мой прогноз на этот матч выглядит следующим образом:ТБ 1,5 (можно было поставить и ТБ 2,5, но как говориться чем черт не шутит...:)))
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