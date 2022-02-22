ПАОК – «Мидтьюлланд». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

1645540146

вчера, 17:29

Ставки букмекеров

Вероятность победы хозяев поля в этой игре оценивается в 50%. Компания Фонбет предлагает поставить на победу ПАОКа по коэффициенту 2.00, ничья идет в линии за 3.42, а победа «Мидтьюлланд» получила котировку 4.30.

Вместе с тем аналитики убеждены, что в Греции команды сыграют в закрытом формате. Пари на ТМ(2,5) голов можно заключить по котировке 1.67, ТБ (2,5) – 2.34.

Форма команд

«Мидтьюлланд» добился преимущества над соперником, одержав минимальную победу в Дании (1:0). После первого противостояния оппоненты провели по одой игре в национальных чемпионатах.

ПАОК довольствовался ничейным исходом в гостевой встрече с «Арисом» (0:0), а вот «Мидтьюлланд» уступил на своем поле «Ольборгу» (0:2).

Отметим, что греческий клуб в Суперлиге идет вторым в общем зачете, гарантировав себе участие в турнире плей-офф. У «Мидтьюлланда» на данный момент 35 баллов и тоже вторая позиция, а дистанция от лидера «Копенгагена» совсем невелик (одно очко).

Информация для ставок

ПАОК не проигрывал в 10 прошлых матчах на своем поле

не проигрывал в 10 прошлых матчах на своем поле «Мидтьюлланд» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 из прошлых 5 гостевых матчей

Ставка ТМ(2,5) принесла профит в 3 последних поединках ПАОКа

Прогноз

«Мидтьюлланд» в этом матче наверняка сыграет на удержание полученного преимущества, а у ПАОКа атака организовала всего один гол за три прошлых матча. Поэтому, предлагаем пари на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.