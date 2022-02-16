«Рапид» — «Витесс». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры выделить не смогли. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно увидеть коэффициент 2.3 на победу «Рапида» и 3.03 на успех «Витесса». Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.8 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.95. Обмен голами в этой игре стоит 1.75.

Форма команд

«Рапид» провел только две официальные встречи перед возвращением в Лигу конференций в которых уступил с одинаковым счетом (1:2) сначала в кубке Австрии «Хартбергу», а затем в чемпионате «Зальцбургу». Команда после 19 сыгранных поединков занимает пятое место в турнирной таблице.

«Витесс» большой паузы не имел, команда продолжает активно принимать участие в национальных турнирах, правда результаты совершенно не соответствуют амбициям клуба. Последняя победа была добыта месяц назад, а в минувших матчах клуб терпел поражение за поражением, два последних были в играх с ПСВ и «Аяксом» с унизительным счетом (0:5).

Информация для ставок

«Рапид» проиграл пять из шести последних матчей

Проигрышная серия «Витесса» насчитывает четыре игры

Семь из девяти последних поединков «Рапида» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

«Витесс» забил лишь один гол в последних четырех встречах

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок двух равных по классу команд. Трудно сказать, кто сильнее, а кто слабее. Оба коллектива не совсем удачно провели последние матчи своих чемпионатов и теперь настроены исправлять ситуацию в очной встрече. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.