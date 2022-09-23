Андорра – Латвия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

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вчера, 14:34

Ставки букмекеров

Букмекеры считают сборную Латвии фаворитом этой встречи, предлагая сыграть победу гостей по коэффициенту 1.83. Шансы на ничью эксперты оценивают в 3.50, а победа Андорры в линии БК Лига Ставок идет по котировке 4.62.

Также аналитики убеждены в том, что Андорра и Латвия не превысят отметку в два забитых гола. Вариант пари ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Андорра в последнем матче Лиги Наций победила на выезде Лихтенштейн (2:0). При этом сборная уже не принимает участие в борьбе за первое место группы, от которого она отстает на пять баллов за тур до финиша.

Латвия лидирует в группе, претендуя на повышение в классе. Команда опережает вторую Молдову на два балла, одержав четыре победы в пяти турах. Единственный проигрыш в Лиге Наций латвийцы допустили в последнем туре, уступив на домашней арене молдавской команде (1:2).

Информация для ставок

Андорра не проигрывала в 4 последних матчах на своем поле – 3 победы и ничья

Латвия выиграла 3 из 4 матчей на поле Андорры

Команды сыграли вничью 0:0 в 3 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

Чтобы гарантировать себе первое место в группе, Латвии нужно побеждать в предстоящей игре Андорру, но хозяева неплохо провели последние матчи на домашней арене. Поэтому, предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.