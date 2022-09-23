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Андорра – Латвия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 14:34
Сборная Латвии

Ставки букмекеров

Букмекеры считают сборную Латвии фаворитом этой встречи, предлагая сыграть победу гостей по коэффициенту 1.83. Шансы на ничью эксперты оценивают в 3.50, а победа Андорры в линии БК Лига Ставок идет по котировке 4.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.043.571.76
Лига Ставок 4.50 3.40 1.84
Мелбет 4.56 3.36 1.82
1XBET 4.56 3.36 1.82

Также аналитики убеждены в том, что Андорра и Латвия не превысят отметку в два забитых гола. Вариант пари ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.62, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Андорра в последнем матче Лиги Наций победила на выезде Лихтенштейн (2:0). При этом сборная уже не принимает участие в борьбе за первое место группы, от которого она отстает на пять баллов за тур до финиша.

Латвия лидирует в группе, претендуя на повышение в классе. Команда опережает вторую Молдову на два балла, одержав четыре победы в пяти турах. Единственный проигрыш в Лиге Наций латвийцы допустили в последнем туре, уступив на домашней арене молдавской команде (1:2).

Информация для ставок

  • Андорра не проигрывала в 4 последних матчах на своем поле – 3 победы и ничья
  • Латвия выиграла 3 из 4 матчей на поле Андорры
  • Команды сыграли вничью 0:0 в 3 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

Чтобы гарантировать себе первое место в группе, Латвии нужно побеждать в предстоящей игре Андорру, но хозяева неплохо провели последние матчи на домашней арене. Поэтому, предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.70 1.65 2.28
Лига Ставок 2.04 1.70 1.56 2.25
Мелбет 1.58 2.43
1XBET 1.58 2.43
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