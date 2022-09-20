Болгария — Гибралтар. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

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вчера, 11:54

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Лига Ставок является сборная Болгарии. На победу хозяев с форой (-2.5) дается коэффициент 1.88, в случае сенсационного успеха Гибралтара зайдет коэффициент 30. Ничью можно выбрать по коэффициенту 10.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.55. Низовой исход матча (тотал меньше 3) можно взять за 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Болгария по итогам четырех туров потерла все шансы на повышение в классе и борется за сохранение путевки в Лиге С. Команда набрала три зачетных балла и опережает соперника лишь на два пункта. В последней игре была зафиксирована нулевая ничья с Грузией.

Гибралтар в свою очередь в последнем туре на выезде был разгромлен Северной Македонией (0:4). А еще чуть ранее команда дома принимала нынешнего соперника, и удалось взять первые очки в турнире, расписав ничью (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Болгарии насчитывает восемь матчей (четыре поражения и четыре ничьих)

У Гибралатара три ничьих в последних шести играх

Пять из шести последних встреч Болгарии завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков Болгарии и четыре из шести Гибралтара закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Мы увидим игру с явным преимуществом болгар, они создадут много опасных моментов, оформят уверенную победу и завоюют долгожданные три очка. Сделать ставку на победу сборной Болгарии с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.