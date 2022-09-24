Фарерские острова — Турция. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

1664026878

вчера, 16:41

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться с явным фаворитом встречи. Победу Турции с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в сенсационный успех Фарерских островов любой игрок может по коэффициенту 9.9. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 5.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Сборная Фарерских островов смогла выстоять в непростой гостевой битве с Литвой и благодаря ничьей (1:1) обеспечила себе сохранение прописки в нынешнем дивизионе, при этом заняв третьем место. Еще чуть ранее коллектив побывал в гостях у Люксембурга и расписал там волевую ничью (2:2).

Победитель группы Турция спокойно доигрывает нынешний турнир и может позволить себе играть в свое удовольствие, забивая много и давать возможность забивать сопернику. В минувшем туре турки дома приняли Люксембург и порадовали своих поклонников перестрелкой с большим количеством голов, а итоговый счет на табло был зафиксирован на отметках (3:3).

Информация для ставок

Фарерские острова победили дважды в последних шести играх

Беспроигрышная серия Турции насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)

Три последних поединка с участием Фарерских островов завершились результатом «обе забьют»

Восемь из десяти последних встреч Турции закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз