Фарерские острова — Турция. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры без проблем смогли определиться с явным фаворитом встречи. Победу Турции с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в сенсационный успех Фарерских островов любой игрок может по коэффициенту 9.9. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 5.45.
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сегодня, 21:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Сборная Фарерских островов смогла выстоять в непростой гостевой битве с Литвой и благодаря ничьей (1:1) обеспечила себе сохранение прописки в нынешнем дивизионе, при этом заняв третьем место. Еще чуть ранее коллектив побывал в гостях у Люксембурга и расписал там волевую ничью (2:2).
Победитель группы Турция спокойно доигрывает нынешний турнир и может позволить себе играть в свое удовольствие, забивая много и давать возможность забивать сопернику. В минувшем туре турки дома приняли Люксембург и порадовали своих поклонников перестрелкой с большим количеством голов, а итоговый счет на табло был зафиксирован на отметках (3:3).
Информация для ставок
- Фарерские острова победили дважды в последних шести играх
- Беспроигрышная серия Турции насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)
- Три последних поединка с участием Фарерских островов завершились результатом «обе забьют»
- Восемь из десяти последних встреч Турции закончились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
Турция продолжит играть в яркий и атакующий футбол, поэтому вполне вероятно, что нас в очередной раз ждет большое количество забитых мячей, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.