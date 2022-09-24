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Фарерские острова — Турция. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 16:41
Турция

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться с явным фаворитом встречи. Победу Турции с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в сенсационный успех Фарерских островов любой игрок может по коэффициенту 9.9. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 5.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle11.335.881.28
Лига Ставок 10.00 5.60 1.31
Мелбет 10.50 5.65 1.28
1XBET 10.50 5.65 1.28

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Сборная Фарерских островов смогла выстоять в непростой гостевой битве с Литвой и благодаря ничьей (1:1) обеспечила себе сохранение прописки в нынешнем дивизионе, при этом заняв третьем место. Еще чуть ранее коллектив побывал в гостях у Люксембурга и расписал там волевую ничью (2:2).

Победитель группы Турция спокойно доигрывает нынешний турнир и может позволить себе играть в свое удовольствие, забивая много и давать возможность забивать сопернику. В минувшем туре турки дома приняли Люксембург и порадовали своих поклонников перестрелкой с большим количеством голов, а итоговый счет на табло был зафиксирован на отметках (3:3).

Информация для ставок

  • Фарерские острова победили дважды в последних шести играх
  • Беспроигрышная серия Турции насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)
  • Три последних поединка с участием Фарерских островов завершились результатом «обе забьют»
  • Восемь из десяти последних встреч Турции закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Турция продолжит играть в яркий и атакующий футбол, поэтому вполне вероятно, что нас в очередной раз ждет большое количество забитых мячей, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.64 1.83 2.06
Лига Ставок 2.18 1.66 1.71 2.10
Мелбет 2.31 1.65
1XBET 2.31 1.65
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:11
Победа гостей !
Гость
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