Грузия – Гибралтар. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (02.06.2022)

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вчера, 14:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают предпочтение грузинам, коэффициент на победу которых с форой (-2.5) составляет 1.85, взять же сенсационный успех Гибралтара можно по коэффициенту 33. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 10.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.24.

Форма команд

Сборная Грузии в нынешнем году провела два товарищеских матча в марте месяце. Сначала побывала в гостях у Боснии и Герцеговины и смогла обыграть ее с минимальным счетом (1:0), а затем отправилась в Албанию, где расписала нулевую ничью с местной сборной.

Гибралтар также провел два товарищеских поединка в марте, но порадовать болельщиков победой не сумел. В противостояниях с Фарерскими островами и Гренадой были зафиксированы нулевые ничьи при равной игре и не самом лучшем качестве футбола.

Информация для ставок

Грузия выиграла четыре из пяти последних матчей

У Гибралтара три ничьих в последних 10 играх

Минувшая очная встреча завершилась поражением Гибралтара (2:3)

Четыре последних поединка с участием Грузии закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

На поле выйдут две сборные абсолютно разного уровня мастерства и готовности. Верим в абсолютное преимущество хозяев, которое закончиться итоговым успехом. Сделать ставку на победу Грузии с форой (-2.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту.