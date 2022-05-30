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Грузия – Гибралтар. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (02.06.2022)

вчера, 14:11
Гибралтар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают предпочтение грузинам, коэффициент на победу которых с форой (-2.5) составляет 1.85, взять же сенсационный успех Гибралтара можно по коэффициенту 33. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 10.5.

Лига Наций 2022/2023
Грузия
Гибралтар
- : -
02 июня 2022, 19:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0911.3536.10
Мелбет 1.08 11.00 34.00
1XBET 1.08 11.00 34.00
BetBoom 1.09 9.63 33.45

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.24.

Форма команд

Сборная Грузии в нынешнем году провела два товарищеских матча в марте месяце. Сначала побывала в гостях у Боснии и Герцеговины и смогла обыграть ее с минимальным счетом (1:0), а затем отправилась в Албанию, где расписала нулевую ничью с местной сборной.

Гибралтар также провел два товарищеских поединка в марте, но порадовать болельщиков победой не сумел. В противостояниях с Фарерскими островами и Гренадой были зафиксированы нулевые ничьи при равной игре и не самом лучшем качестве футбола.

Информация для ставок

  • Грузия выиграла четыре из пяти последних матчей
  • У Гибралтара три ничьих в последних 10 играх
  • Минувшая очная встреча завершилась поражением Гибралтара (2:3)
  • Четыре последних поединка с участием Грузии закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

На поле выйдут две сборные абсолютно разного уровня мастерства и готовности. Верим в абсолютное преимущество хозяев, которое закончиться итоговым успехом. Сделать ставку на победу Грузии с форой (-2.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.67
Мелбет 2.67 1.45
1XBET 2.67 1.45
BetBoom 5.34 1.16 2.87 1.42 2.25 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:16
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:2) в этом матче.
8yrrqky8s8a7
8yrrqky8s8a7
вчера в 17:22
Победу одержит Грузия
csdvgdqj4wv9
csdvgdqj4wv9
вчера в 14:39
Фаворит матча Грузия
Гость
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