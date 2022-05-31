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Казахстан — Азербайджан. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (03.06.2022)

вчера, 11:17
Казахстан

Ставки букмекеров

Хозяева поля не считаются в этом противостоянии фаворитом. Загрузить на Казахстан можно по коэффициенту 2.55, в тоже время ставки на успех Азербайджана принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.95. Выбрать в линии ничью можно за 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.822.992.91
Мелбет 2.65 3.05 2.90
1XBET 2.65 3.05 2.90
BetBoom 2.79 2.96 2.83

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.54, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.5. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.13.

Форма команд

Казахстан участвовал в раунде плей-аут, где соперником была неуступчивая Молдова. Первая игра на выезде завершилась победой казахов (2:1), а в ответной на своем поле было зафиксировано поражение (0:1) и все решилось в серии пенальти, где футболистам улыбнулась удача.

Азербайджан провел в марте два товарищеских поединка и не сумел победить. Команда отправилась в гости к Мальте и через несколько дней сразилась дома с Латвией и в обоих поединках и уступила с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • Казахстан выиграл лишь дважды в последних 18 играх
  • Беспроигрышная серия Азербайджана насчитывает 10 поединков (восемь поражений и две ничьих)
  • Три из четырех минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Пять из шести последних матчей Казахстана завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает игра двух абсолютно равных сборных. Рискнем предположить, что победитель определен не будет и предлагаем поставить на ничью в этом поединке можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 2.04 1.49 2.73
Мелбет 1.51 2.73
1XBET 1.51 2.73
BetBoom 1.82 2.00 1.48 2.66 1.23 4.18
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:53
Казахстан не проиграет
Гость
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