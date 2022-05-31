Казахстан — Азербайджан. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (03.06.2022)

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вчера, 11:17

Ставки букмекеров

Хозяева поля не считаются в этом противостоянии фаворитом. Загрузить на Казахстан можно по коэффициенту 2.55, в тоже время ставки на успех Азербайджана принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.95. Выбрать в линии ничью можно за 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.54, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.5. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.13.

Форма команд

Казахстан участвовал в раунде плей-аут, где соперником была неуступчивая Молдова. Первая игра на выезде завершилась победой казахов (2:1), а в ответной на своем поле было зафиксировано поражение (0:1) и все решилось в серии пенальти, где футболистам улыбнулась удача.

Азербайджан провел в марте два товарищеских поединка и не сумел победить. Команда отправилась в гости к Мальте и через несколько дней сразилась дома с Латвией и в обоих поединках и уступила с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Казахстан выиграл лишь дважды в последних 18 играх

Беспроигрышная серия Азербайджана насчитывает 10 поединков (восемь поражений и две ничьих)

Три из четырех минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей Казахстана завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает игра двух абсолютно равных сборных. Рискнем предположить, что победитель определен не будет и предлагаем поставить на ничью в этом поединке можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Фонбет.