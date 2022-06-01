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Латвия – Андорра. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

01 июня 2022, 11:30
Латвия

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча эксперты букмекерской конторы Лига Ставок считают хозяев поля. Сыграть победу Латвии можно по коэффициенту 1.49, за ничью выставлена цена 3.90, а победа Андорры идет по котировке 7.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.484.138.37
Мелбет 1.48 4.04 7.60
1XBET 1.48 4.04 7.60
BetBoom 1.50 4.01 7.43

При этом аналитики считают, что в Риге команды установят лимит на забитые голы. Вариант пари ТМ(2,5) доступен по котировке 1.59, ТБ(2,5) – 2.27.

Форма команд

В квалификации чемпионата мира Латвия вполне ожидаемо себя не проявила. Набрав за 10 туров девять очков, команда завершила отбор на предпоследнем месте, опередив в турнирной таблице только скромный Гибралтар.

В марте футболисты сборной Латвии провели два товарищеских поединка. После ничейной встречи с национальной командой Кувейта (1:1) сборная нанесла гостевое поражение Азербайджану с минимальным счетом (1:0).

Андорра в отборочном цикле ЧМ-2022 тоже подтвердила статус аутсайдера. Дважды обыграв Сан-Марино, команда набрала в общей сложности шесть очков, заняв вторую снизу позицию в общем зачете.

Последние контрольные поединки сборная Андорры проводила со слабыми представителями Африки. Ей удалось в скромном формате победить команды Сент-Китс и Невис (1:0) и Гренаду (1:0).

Информация для ставок

  • 3 из прошлых 5 очных встреч команд завершились вничью 0:0
  • Андорра не забивала голы в 7 очных встречах с Латвией
  • Латвия не проигрывала Андорре в 7 противостояниях – 4 победы и 3 ничьи

Прогноз

Учитывая скудный атакующий потенциал Латвии и Андорры, предстоящий матч в Риге едва ли получится результативным. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.72 1.64 2.33
Мелбет 1.66 2.32
1XBET 1.66 2.32
BetBoom 2.11 1.74 1.63 2.30 1.28 3.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 июня в 17:56
Победа команды хозяев поля в этом матче.
shlomo2
shlomo2
01 июня в 12:28
Латвия не проиграет
Гость
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