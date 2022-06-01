Латвия – Андорра. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

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01 июня 2022, 11:30

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча эксперты букмекерской конторы Лига Ставок считают хозяев поля. Сыграть победу Латвии можно по коэффициенту 1.49, за ничью выставлена цена 3.90, а победа Андорры идет по котировке 7.20.

При этом аналитики считают, что в Риге команды установят лимит на забитые голы. Вариант пари ТМ(2,5) доступен по котировке 1.59, ТБ (2,5) – 2.27.

Форма команд

В квалификации чемпионата мира Латвия вполне ожидаемо себя не проявила. Набрав за 10 туров девять очков, команда завершила отбор на предпоследнем месте, опередив в турнирной таблице только скромный Гибралтар.

В марте футболисты сборной Латвии провели два товарищеских поединка. После ничейной встречи с национальной командой Кувейта (1:1) сборная нанесла гостевое поражение Азербайджану с минимальным счетом (1:0).

Андорра в отборочном цикле ЧМ -2022 тоже подтвердила статус аутсайдера. Дважды обыграв Сан-Марино, команда набрала в общей сложности шесть очков, заняв вторую снизу позицию в общем зачете.

Последние контрольные поединки сборная Андорры проводила со слабыми представителями Африки. Ей удалось в скромном формате победить команды Сент-Китс и Невис (1:0) и Гренаду (1:0).

Информация для ставок

3 из прошлых 5 очных встреч команд завершились вничью 0:0

Андорра не забивала голы в 7 очных встречах с Латвией

Латвия не проигрывала Андорре в 7 противостояниях – 4 победы и 3 ничьи

Прогноз

Учитывая скудный атакующий потенциал Латвии и Андорры, предстоящий матч в Риге едва ли получится результативным. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту1.59 в БК Лига Ставок.