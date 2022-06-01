Лихтенштейн – Молдова. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

Ставки букмекеров
Больше шансов на успех эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают гостям. Сыграть победу Молдовы в предстоящем матче можно по коэффициенту 1.68, ничья идет по цене 3.60, а победа Лихтенштейна котируется в 5.00.
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сегодня, 21:45
Линия, выставленная букмекером, свидетельствует в пользу низового формата грядущего поединка. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.23.
Форма команд
Лихтенштейн провел очередные провальные выступления в рамках квалификации чемпионата мира в Катаре. Сборная проиграл 9 из 10 матчей в группе, забив всего два гола, при 34-х пропущенных от соперников.
Единственным поединком, в котором Лихтенштейн избежал поражения, стала гостевая игра на поле Армении (1:1). В двух прошлых поединках, которые были контрольными, сборная уступила Кабо-Верде (0:6) и Фарерским островам (0:1).
Молдова тоже никак себя не проявила в отборочном цикле ЧМ-2022. С одним ничейным исходом и девятью поражениями команда закончила квалификацию на последнем месте рейтинга. Соотношение забитых и пропущенных голов тоже катастрофическое – 5 против 30.
В марте месяце футболисты сборной Молдовы не смогли сохранить прописку в третьем по силе дивизионе Лиги Наций. После домашнего поражения от Казахстана (1:2) команда взяла реванш в гостях с минимальным счетом (1:0), но в итоге уступила по итогам серии пенальти.
Информация для ставок
- Лихтенштейн еще не проигрывал Молдове – победа 1:0 и ничья 1:1
- Лихтенштейн проиграл 9 из последних 10 матчей всех турниров
- У Молдовы 9 поражений в 10 предыдущих гостевых поединках
Прогноз
Лихтенштейн и Молдова в редких случаях довольствуются результативной игрой в атаке. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) гола по котировке 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.