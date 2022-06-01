Лихтенштейн – Молдова. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

1654072382

01 июня 2022, 11:33

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают гостям. Сыграть победу Молдовы в предстоящем матче можно по коэффициенту 1.68, ничья идет по цене 3.60, а победа Лихтенштейна котируется в 5.00.

Линия, выставленная букмекером, свидетельствует в пользу низового формата грядущего поединка. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по котировке 1.61, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

Лихтенштейн провел очередные провальные выступления в рамках квалификации чемпионата мира в Катаре. Сборная проиграл 9 из 10 матчей в группе, забив всего два гола, при 34-х пропущенных от соперников.

Единственным поединком, в котором Лихтенштейн избежал поражения, стала гостевая игра на поле Армении (1:1). В двух прошлых поединках, которые были контрольными, сборная уступила Кабо-Верде (0:6) и Фарерским островам (0:1).

Молдова тоже никак себя не проявила в отборочном цикле ЧМ -2022. С одним ничейным исходом и девятью поражениями команда закончила квалификацию на последнем месте рейтинга. Соотношение забитых и пропущенных голов тоже катастрофическое – 5 против 30.

В марте месяце футболисты сборной Молдовы не смогли сохранить прописку в третьем по силе дивизионе Лиги Наций. После домашнего поражения от Казахстана (1:2) команда взяла реванш в гостях с минимальным счетом (1:0), но в итоге уступила по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

Лихтенштейн еще не проигрывал Молдове – победа 1:0 и ничья 1:1

Лихтенштейн проиграл 9 из последних 10 матчей всех турниров

У Молдовы 9 поражений в 10 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Лихтенштейн и Молдова в редких случаях довольствуются результативной игрой в атаке. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) гола по котировке 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.