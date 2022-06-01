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Лихтенштейн – Молдова. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

01 июня 2022, 11:33
Лихтенштейн

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают гостям. Сыграть победу Молдовы в предстоящем матче можно по коэффициенту 1.68, ничья идет по цене 3.60, а победа Лихтенштейна котируется в 5.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.373.721.64
Мелбет 5.55 3.60 1.67
1XBET 5.55 3.60 1.67
BetBoom 5.87 3.69 1.64

Линия, выставленная букмекером, свидетельствует в пользу низового формата грядущего поединка. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.23.

Форма команд

Лихтенштейн провел очередные провальные выступления в рамках квалификации чемпионата мира в Катаре. Сборная проиграл 9 из 10 матчей в группе, забив всего два гола, при 34-х пропущенных от соперников.

Единственным поединком, в котором Лихтенштейн избежал поражения, стала гостевая игра на поле Армении (1:1). В двух прошлых поединках, которые были контрольными, сборная уступила Кабо-Верде (0:6) и Фарерским островам (0:1).

Молдова тоже никак себя не проявила в отборочном цикле ЧМ-2022. С одним ничейным исходом и девятью поражениями команда закончила квалификацию на последнем месте рейтинга. Соотношение забитых и пропущенных голов тоже катастрофическое – 5 против 30.

В марте месяце футболисты сборной Молдовы не смогли сохранить прописку в третьем по силе дивизионе Лиги Наций. После домашнего поражения от Казахстана (1:2) команда взяла реванш в гостях с минимальным счетом (1:0), но в итоге уступила по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

  • Лихтенштейн еще не проигрывал Молдове – победа 1:0 и ничья 1:1
  • Лихтенштейн проиграл 9 из последних 10 матчей всех турниров
  • У Молдовы 9 поражений в 10 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Лихтенштейн и Молдова в редких случаях довольствуются результативной игрой в атаке. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) гола по котировке 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.71 1.65 2.31
Мелбет 1.56 2.33
1XBET 1.56 2.33
BetBoom 2.15 1.71 1.62 2.30 1.32 3.39
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
01 июня в 11:56
Будет ничья.
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