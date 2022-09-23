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Молдавия – Лихтенштейн. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 14:43
Сборная Молдавии

Ставки букмекеров

Молдавия считается неоспоримым фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.26. Поставить на ничью можно по котировке 5.90, а победа Лихтенштейна оценивается в 11.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.177.2620.51
Лига Ставок 1.19 6.40 15.00
Мелбет 1.19 6.35 14.50
1XBET 1.19 6.35 14.50

При этом аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что предстоящий матч получится результативным. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.61, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

Молдавия занимает второе место в группе Лиги Наций УЕФА за тур до финиша. Сборная осталась в борьбе за первое место после того, как ей удалось победить на выезде лидера квартета Латвию со счетом 2:1. Прежде молдавская команда обыграла в турнире Андорру (2:1) и предстоящего соперника Лихтенштейн (2:0).

Лихтенштейн уже не решает турнирных задач в Лиге Наций УЕФА. Скромная команда проиграла пять из пяти матчей группы, пропустив в общей сложности девять голов. Отметим, что гости предстоящего матча очень пассивно действуют в атаке, которая забила только один мяч за пять встреч.

Информация для ставок

  • Молдавия победила Лихтенштейн в матче первого круга Лиги Наций
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 очных поединках
  • Лихтенштейн проиграл 9 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

У Молдавии нет других вариантов, как побеждать Лихтенштейн в предстоящем матче. Мы считаем, что хозяева смогут убедительно обыграть соперника. Предлагаем ставку на фору (-1,5) гола в пользу Молдавии по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.71 1.69 2.22
Лига Ставок 2.05 1.69 1.62 2.15
Мелбет 2.09 1.77
1XBET 2.09 1.77
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:29
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:39
Молдавия фавориты матча
Гость
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