Молдавия – Лихтенштейн. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

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вчера, 14:43

Ставки букмекеров

Молдавия считается неоспоримым фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.26. Поставить на ничью можно по котировке 5.90, а победа Лихтенштейна оценивается в 11.00.

При этом аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что предстоящий матч получится результативным. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.61, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

Молдавия занимает второе место в группе Лиги Наций УЕФА за тур до финиша. Сборная осталась в борьбе за первое место после того, как ей удалось победить на выезде лидера квартета Латвию со счетом 2:1. Прежде молдавская команда обыграла в турнире Андорру (2:1) и предстоящего соперника Лихтенштейн (2:0).

Лихтенштейн уже не решает турнирных задач в Лиге Наций УЕФА . Скромная команда проиграла пять из пяти матчей группы, пропустив в общей сложности девять голов. Отметим, что гости предстоящего матча очень пассивно действуют в атаке, которая забила только один мяч за пять встреч.

Информация для ставок

Молдавия победила Лихтенштейн в матче первого круга Лиги Наций

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 очных поединках

Лихтенштейн проиграл 9 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

У Молдавии нет других вариантов, как побеждать Лихтенштейн в предстоящем матче. Мы считаем, что хозяева смогут убедительно обыграть соперника. Предлагаем ставку на фору (-1,5) гола в пользу Молдавии по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.