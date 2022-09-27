Португалия – Испания. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (27.09.2022)

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вчера, 18:21

Ставки букмекеров

Португалия, с небольшим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.37, ничья в игре котируется по 3.20, а победа Испании по 3.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что матч будет закрытым, без большого количества атак и забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.72, а ТБ (2.5) за 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Португалия к заключительному туру подходит в статусе лидера группы. Сборная имеет в активе три победы и одну ничью, а один матч, в свою очередь проигран. Такие результаты позволили португальцам набрать 10 очков и оторваться от ближайшего преследователя на два очка. В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно была обыграна Чехия (4:0).

Испания является главным и единственным конкурентом португальцев в борьбе за первую строчку в таблице. В активе испанцев восемь набранных очков, по два матча были выиграны и сыграны вничью и всего в одном допущено поражение. Это случилось в крайнем противостоянии, в родных стенах, со Швейцарией (1:2). Не смотря на не очень высокую результативность, нет никаких сомнений, что «Фурия Роха» постарается показать свой максимум, потому что в поединках такого ранга, по другому положительный результат не достигается.

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах Португалия забила более 1.5 голов

12 из 15 последних матчей Испании завершились с менее 3.5 голами

Четыре их пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и принципиальность поединка, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.88 в БК Лига Ставок.