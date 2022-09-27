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Португалия – Испания. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (27.09.2022)

вчера, 18:21
Португалия - Испания

Ставки букмекеров

Португалия, с небольшим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.37, ничья в игре котируется по 3.20, а победа Испании по 3.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.413.323.22
Лига Ставок 2.25 3.20 3.30
Мелбет 2.22 3.19 3.76
1XBET 2.33 3.40 3.40

Аналитики ожидают, что матч будет закрытым, без большого количества атак и забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.72, а ТБ (2.5) за 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Португалия к заключительному туру подходит в статусе лидера группы. Сборная имеет в активе три победы и одну ничью, а один матч, в свою очередь проигран. Такие результаты позволили португальцам набрать 10 очков и оторваться от ближайшего преследователя на два очка. В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно была обыграна Чехия (4:0).

Испания является главным и единственным конкурентом португальцев в борьбе за первую строчку в таблице. В активе испанцев восемь набранных очков, по два матча были выиграны и сыграны вничью и всего в одном допущено поражение. Это случилось в крайнем противостоянии, в родных стенах, со Швейцарией (1:2). Не смотря на не очень высокую результативность, нет никаких сомнений, что «Фурия Роха» постарается показать свой максимум, потому что в поединках такого ранга, по другому положительный результат не достигается.

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах Португалия забила более 1.5 голов
  • 12 из 15 последних матчей Испании завершились с менее 3.5 голами
  • Четыре их пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и принципиальность поединка, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.88 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.76 2.15 1.38 3.18
Лига Ставок 2.27 1.59 1.67 2.12
Мелбет 1.74 2.22
1XBET 1.07 9.17
Все комментарии
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вчера в 19:56
Победу одержит Португалия
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вчера в 19:55
Фаворит матча Португалия
Гость
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