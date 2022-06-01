Венгрия – Англия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (04.06.2022)

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01 июня 2022, 17:35

Ставки букмекеров

Англия считается явным фаворитом грядущего матча. Ставка на победу гостей идет с коэффициентом 1.39, ничья в игре предлагается за 4.40, а победа Венгрии за 9.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.02.

Форма команд

Венгрия в 2021 и 2022 календарных годах провела 17 поединков. В семи встречах добыт положительный результат, а по пять завершились «мировыми» и поражениями. В последних пяти матчах трижды соперники были обыграны, а по разу все закончилось ничьей и проигрышем. В крайнем противостоянии верх взят над Северной Ирландией (0:1).

Англия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 21 матч. 17 встреч закончились победами, в трех победителя не выявили, а в одной команда уступила. В предшествующих пяти поединка добыто четыре выигрыша и одна ничья. В крайнем противостоянии обыгран Кот-д’Ивуар (3:0).

Информация для ставок

Венгрия не выиграла в девяти из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах Англии не было голов или забила только одна команда

Англия не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) Англии с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.