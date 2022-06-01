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Венгрия – Англия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (04.06.2022)

01 июня 2022, 17:35
Венгрия - Англия

Ставки букмекеров

Англия считается явным фаворитом грядущего матча. Ставка на победу гостей идет с коэффициентом 1.39, ничья в игре предлагается за 4.40, а победа Венгрии за 9.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle10.044.601.40
Мелбет 8.70 4.60 1.40
1XBET 8.70 4.60 1.40
BetBoom 9.94 4.37 1.39

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.02.

Форма команд

Венгрия в 2021 и 2022 календарных годах провела 17 поединков. В семи встречах добыт положительный результат, а по пять завершились «мировыми» и поражениями. В последних пяти матчах трижды соперники были обыграны, а по разу все закончилось ничьей и проигрышем. В крайнем противостоянии верх взят над Северной Ирландией (0:1).

Англия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 21 матч. 17 встреч закончились победами, в трех победителя не выявили, а в одной команда уступила. В предшествующих пяти поединка добыто четыре выигрыша и одна ничья. В крайнем противостоянии обыгран Кот-д’Ивуар (3:0).

Информация для ставок

  • Венгрия не выиграла в девяти из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах Англии не было голов или забила только одна команда
  • Англия не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) Англии с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.54 1.83 2.07 1.44 2.94
Мелбет 1.83 2.07
1XBET 1.83 2.07
BetBoom 2.56 1.52 1.77 2.06 1.41 2.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 00:06
Победа команды гостей в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 июня в 17:45
Не просто будет для Англии.
Гость
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