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«Лилль» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

сегодня, 09:31

В одном из матчей 18-го тура чемпионата Франции в очном противостоянии сойдутся «Лилль» и «Лион». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 12 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.693.16
Фонбет 2.25 3.60 3.05
1XBET 2.32 3.62 3.22
BetBoom 2.28 3.57 3.18

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Лилля» идет по коэффициенту 2.40, ничья доступа за 3.84, а победа «Лиона» отмечена по котировке 3.04.

Аналитики сервиса также считают, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Действующий чемпион Франции сейчас базируется только на 12-м месте в турнирной таблице. При этом у «Лилля» есть две победы кряду в лиге, которые команда оформила во встречах с «Ренном» (2:1) и «Труа» (2:1).

Также среди уходящей недели «доги» решили вопрос с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в гостях «Вольфсбург» (3:1). Таким образом серия без поражений «Лилля» достигла восьми матчей во всех турнирах.

«Лион» идет на 13-м месте, отставая от ближайшего соперника на два балла. При этом, у «ткачей» есть один матч в запасе – переигровка домашней встречи с «Марселем». Но последние игры в чемпионате команда провела безуспешно. Помимо домашнего поражения от «Реймса» (1:2) «Лион» не смог обыграть в гостях «Бордо» (2:2), а в Лиге Европы команда разошлась миром с «Рейнджерс» (1:1) во встрече, которая ничего не решала.

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывал в 10 прошлых матчах с «Лионом» во всех турнирах
  • В 5 из прошлых 6 матчей «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Лилль» не уступал соперникам в 7 предыдущих домашних матчах чемпионата

Прогноз

«Лилль и „Лион“ нуждаются в очках, чтобы улучшить турнирное положение в Лиге 1. При этом, обе команды сейчас стабильно допускают результативные осечки в обороне. Поэтому, рекомендуем ставку на „обе забьют – да“, которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.56.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.32 2.18 1.75 1.71 2.17
1XBET 2.12 1.84
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:23
ИТБ Лиля 1,5
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