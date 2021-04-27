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«Лилль» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.21)

вчера, 11:10

«Лилль» и «Ницца» проведут очную встречу первого мая в рамках очередного тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.768.40
Лига Ставок 1.46 4.60 7.20
Фонбет 1.43 4.50 8.00
1XBET 1.48 4.76 7.70

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Лилля» в этой игре. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.46. Заключить пари на ничью контора предлагает по котировке 4.84, а гостевая виктория «Ниццы» идет за 7.90.

Небольшое преимущество букмекер отдают верховому исходу поединка. Сыграть ставку ТБ (2,5) можно за 1.82, ТМ (2,5) – 1.99.

Форма команд

«Лилль» решительно настроен прервать гегемонию ПСЖ и забрать чемпионский титул в этом сезоне. В прошлом туре чемпионата Франции «доги» уступали в гостях «Лиону» со счетом 0:2, но смогли переломить ход встречи и вырвать победу (3:2).

Набранные три очка позволили «Лиллю» удержаться на первой строчке, но преимущество над ПСЖ осталось минимальным.

У «Ниццы» уже нет никаких задач на этот сезон. Команда идет девятой в общем зачете, набрав в общей сложности 46 очков. В прошлом туре лиги «Ницца» разобралась дома с «Монпелье» (3:1).

Информация для ставок

• «Лилль» выиграл 9 из 17 домашних матчей в текущем чемпионате (6 ничьих и 2 поражения). «Ницца» в 17 выездных играх одержала 7 побед (4 ничьи и 6 поражений).
• Две предыдущих очных встречи соперников завершались вничью с одинаковым счетом 1:1.
• В трех из четырех прошлых матчей команд больше двух мячей не забивалось.

Прогноз

На первый план в предстоящем матче должна выходить мотивация, которая на порядок выше у хозяев поля. Любая потеря очков может существенно усугубить шансы «Лилля» взять золото. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ (3,5). В букмекерской конторе Бетсити ее можно сыграть по коэффициенту 1.70.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.39 2.07 1.85 1.61 2.46
Лига Ставок 2.90 1.42 1.96 1.85 1.55 2.47
1XBET 3.00 1.39 2.03 1.91 1.58 2.38
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shlomo
shlomo
вчера в 11:23
Много голов не будет...
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