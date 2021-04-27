«Лилль» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.21)

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вчера, 11:10

«Лилль» и «Ницца» проведут очную встречу первого мая в рамках очередного тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Лилля» в этой игре. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.46. Заключить пари на ничью контора предлагает по котировке 4.84, а гостевая виктория «Ниццы» идет за 7.90.

Небольшое преимущество букмекер отдают верховому исходу поединка. Сыграть ставку ТБ (2,5) можно за 1.82, ТМ (2,5) – 1.99.

Форма команд

«Лилль» решительно настроен прервать гегемонию ПСЖ и забрать чемпионский титул в этом сезоне. В прошлом туре чемпионата Франции «доги» уступали в гостях «Лиону» со счетом 0:2, но смогли переломить ход встречи и вырвать победу (3:2).

Набранные три очка позволили «Лиллю» удержаться на первой строчке, но преимущество над ПСЖ осталось минимальным.

У «Ниццы» уже нет никаких задач на этот сезон. Команда идет девятой в общем зачете, набрав в общей сложности 46 очков. В прошлом туре лиги «Ницца» разобралась дома с «Монпелье» (3:1).

Информация для ставок

• «Лилль» выиграл 9 из 17 домашних матчей в текущем чемпионате (6 ничьих и 2 поражения). «Ницца» в 17 выездных играх одержала 7 побед (4 ничьи и 6 поражений).

• Две предыдущих очных встречи соперников завершались вничью с одинаковым счетом 1:1.

• В трех из четырех прошлых матчей команд больше двух мячей не забивалось.

Прогноз

На первый план в предстоящем матче должна выходить мотивация, которая на порядок выше у хозяев поля. Любая потеря очков может существенно усугубить шансы «Лилля» взять золото. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ (3,5). В букмекерской конторе Бетсити ее можно сыграть по коэффициенту 1.70.

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