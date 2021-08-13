ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Лилль» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2021)

сегодня, 00:25

Во втором туре чемпионата Франции «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» сыграет против «Ниццы». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.544.75
Фонбет 1.80 3.50 4.75
1XBET 1.85 3.62 5.00
BetBoom 1.84 3.58 4.78

Ставки букмекеров

Статус фаворита в предстоящей игре на себе примеряет действующий чемпион Франции. Поставить на победу «Лилля» букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 1.90, ничья находится на отметке 3.48, а победа «Ниццы» отмечена котировкой 4.70.

Аналитики сервиса также больше шансов отводят на то, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по коэффициенту 1.81, ТБ(2,5) – 2.22.

Форма команд

«Лилль» смог подвинуть ПСЖ с чемпионского трона в прошлом розыгрыше Лиги 1. Помимо этого, «доги» обыграли парижан в матче за Суперкубок Франции (1:0), который состоялся первого августа.

Дебютный матч в чемпионате «Лилль» провел неудачно. Команда спаслась от поражения в гостях у «Метца» (3:3), уступая сопернику по ходу встречи со счетом 1:3.

«Ницца» тоже начала новый сезон чемпионата Франции с ничейного поединка. В домашней игре против «Реймса» «орлы» владели преимуществом над соперником, но так и не конвертировали его в забитые голы (0:0).

Напомним, что минувший сезон Лиги 1 сложился для «Ниццы» неудачно. К финишу чемпионата команда пришла на девятой строчке рейтинга, лишившись возможности выступить в еврокубках.

Информация для ставок

  • В 4 из 5 прошлых матчей между «Лиллем» и «Ниццей» прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Лилль» не проигрывал в 3 последних домашних поединках Лиги 1 – 2 ничьих и победа
  • «Ницца» не забивала голы в 2 предыдущих матчах на поле «Лилля»

Прогноз

Кристоф Гальтье, который привел «Лилль» к чемпионству в прошлом сезоне, сейчас возглавляет «Ниццу». Опытный наставник отлично знает возможности предстоящего соперника, поэтому у «орлов» есть достаточно шансов, чтобы дать достойный отпор фавориту. Учитывая, что обе команды тяготеют к прагматичному футболу, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.81 в БК Бетсити.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Бохума» в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.62 1.75 2.18
1XBET 1.81 2.16
BetBoom 2.44 1.59 1.76 2.13 1.41 3.01
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:22
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100