«Лилль» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2021)

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сегодня, 00:25

Во втором туре чемпионата Франции «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» сыграет против «Ниццы». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в предстоящей игре на себе примеряет действующий чемпион Франции. Поставить на победу «Лилля» букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 1.90, ничья находится на отметке 3.48, а победа «Ниццы» отмечена котировкой 4.70.

Аналитики сервиса также больше шансов отводят на то, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по коэффициенту 1.81, ТБ (2,5) – 2.22.

Форма команд

«Лилль» смог подвинуть ПСЖ с чемпионского трона в прошлом розыгрыше Лиги 1. Помимо этого, «доги» обыграли парижан в матче за Суперкубок Франции (1:0), который состоялся первого августа.

Дебютный матч в чемпионате «Лилль» провел неудачно. Команда спаслась от поражения в гостях у «Метца» (3:3), уступая сопернику по ходу встречи со счетом 1:3.

«Ницца» тоже начала новый сезон чемпионата Франции с ничейного поединка. В домашней игре против «Реймса» «орлы» владели преимуществом над соперником, но так и не конвертировали его в забитые голы (0:0).

Напомним, что минувший сезон Лиги 1 сложился для «Ниццы» неудачно. К финишу чемпионата команда пришла на девятой строчке рейтинга, лишившись возможности выступить в еврокубках.

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых матчей между «Лиллем» и «Ниццей» прошла ставка ТМ(2,5)

«Лилль» не проигрывал в 3 последних домашних поединках Лиги 1 – 2 ничьих и победа

«Ницца» не забивала голы в 2 предыдущих матчах на поле «Лилля»

Прогноз

Кристоф Гальтье, который привел «Лилль» к чемпионству в прошлом сезоне, сейчас возглавляет «Ниццу». Опытный наставник отлично знает возможности предстоящего соперника, поэтому у «орлов» есть достаточно шансов, чтобы дать достойный отпор фавориту. Учитывая, что обе команды тяготеют к прагматичному футболу, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.81 в БК Бетсити.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Бохума» в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом».