«Линкольн» — «Слован». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (05.08.2021)

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вчера, 07:59

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сразятся «Линкольн» и «Слован». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Слована» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры также предлагает ТМ 2.5 по 1.93. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Линкольн» стартовал в Лиге чемпионов, но столкнулся с сопротивлением румынского «Клужа», проиграв ему оба матча, сначала дома (1:2), а затем и на выезде (0:2). В Лиге Европы коллектив также ждет очень крепкий и неуступчивый соперник, пройдя который вполне можно замахнуться и на групповой этап турнира.

«Слован» имел возможность играть с «Янг Бойз» в рамках квалификации Лиги чемпионов, но расписав ничью дома (0:0) и минимально проиграв на выезде (2:3), команда перешла в турнир рангом ниже. В рамках Лиги Европы перед футболистами ставится задача выхода в групповой этап, они намерены начать выполнять ее уже в первой игре.

Информация для ставок

• «Линкольн» забивает минимум один гол в 10 из 11 последних поединках

• «Слован» одержал три победы в крайних шести матчах

• В 2021 году «Линкольн» проиграл дома всего две встречи

Прогноз

Мы увидим игру с подавляющим преимуществом гостевой команды. Команда будет нагнетать у чужих ворот, что в итоге принесет свои плоды. Предлагаем сделать ставку на победу «Слована» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч чемпионата Франции с участием «Лиона».