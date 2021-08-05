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«Линкольн» — «Слован». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (05.08.2021)

вчера, 07:59

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сразятся «Линкольн» и «Слован». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Слована» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры также предлагает ТМ 2.5 по 1.93. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Линкольн» стартовал в Лиге чемпионов, но столкнулся с сопротивлением румынского «Клужа», проиграв ему оба матча, сначала дома (1:2), а затем и на выезде (0:2). В Лиге Европы коллектив также ждет очень крепкий и неуступчивый соперник, пройдя который вполне можно замахнуться и на групповой этап турнира.

«Слован» имел возможность играть с «Янг Бойз» в рамках квалификации Лиги чемпионов, но расписав ничью дома (0:0) и минимально проиграв на выезде (2:3), команда перешла в турнир рангом ниже. В рамках Лиги Европы перед футболистами ставится задача выхода в групповой этап, они намерены начать выполнять ее уже в первой игре.

Информация для ставок

• «Линкольн» забивает минимум один гол в 10 из 11 последних поединках
• «Слован» одержал три победы в крайних шести матчах
• В 2021 году «Линкольн» проиграл дома всего две встречи

Прогноз

Мы увидим игру с подавляющим преимуществом гостевой команды. Команда будет нагнетать у чужих ворот, что в итоге принесет свои плоды. Предлагаем сделать ставку на победу «Слована» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч чемпионата Франции с участием «Лиона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.43 1.93 1.88 1.52 2.53
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Все комментарии
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m2pkw56eq2d2
вчера в 10:41
Футбольный клуб «Слован» (Братислава) выиграет матч.
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