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«Лион» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (26.01.2024)

вчера, 11:29
Лион

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.5. Победа «Ренна» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Франция. Лига 1 2023/2024
Лион
Ренн
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
26 января 2024, 23:00
пятница
ВыигрышВыигрышНичьяПроигрышПроигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Лион» после провала на старте сезона начал добиваться побед, однако положение остается неприятным. Клуб занимает 16 место с 16 баллами и находится в зоне вылета, но пару удачных матчей позволят ему подняться гораздо выше. В матче с «Ренном» хозяевам буде точно не легко, однако и соперник выглядит нестабильно. В кубке Франции «Лион» недавно обыграл «Бержерак» (2:1), а ранее в Лиге 1 уступил «Гавру» (1:3).

«Ренн» не проигрывает уже несколько матчей, однако текущее 10 место явно не оправдывает ожидания болельщиков и руководство. Команда набрала 22 очка и от зоны вылета отстает на семь пунктов. В игре с «Лионом» для гостей очень важно, как минимум не уступить, а победа и вовсе позволит приблизиться к конкурентам. В прошлом матче в рамках кубка Франции «Ренн» в серии пенальти прошел «Марсель» (2:1), а ранее переиграл «Ниццу» (2:0).

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ренн» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков
  • «Лион» проиграл три из пяти последних встреч с «Ренном» при двух победах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды еще имеют мотивацию продолжать сезон. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
xkrkxwftda43
xkrkxwftda43
вчера в 14:02
Игра будет достаточно напряженной и не будет изобиловать большим количеством забитых мячей.
3azt29qbqv7a
3azt29qbqv7a
вчера в 13:59
“Лион” играет дома, что может дать им небольшое преимущество, однако “Ренн” также будет стараться использовать свои сильные стороны, чтобы добиться положительного результата.
pype57kyjnse
pype57kyjnse
вчера в 13:57
“Ренн” не проигрывает уже некоторое время, и их текущая позиция в турнирной таблице показывает, что они способны конкурировать с другими командами. Но чтобы подняться выше, им необходимо выигрывать матчи, подобные этому.
5ap5j8eaj5e3
5ap5j8eaj5e3
вчера в 13:56
В предстоящем матче между трудно предсказать победителя. Тем не менее, “Лион” имеет небольшое преимущество благодаря недавним победам, однако их игра в последнее время была нестабильной
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:43
Хозяевам надо как то выбираться со дна турнирной таблицы - П1.
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