«Лион» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (26.01.2024)

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вчера, 11:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.5. Победа «Ренна» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Лион» после провала на старте сезона начал добиваться побед, однако положение остается неприятным. Клуб занимает 16 место с 16 баллами и находится в зоне вылета, но пару удачных матчей позволят ему подняться гораздо выше. В матче с «Ренном» хозяевам буде точно не легко, однако и соперник выглядит нестабильно. В кубке Франции «Лион» недавно обыграл «Бержерак» (2:1), а ранее в Лиге 1 уступил «Гавру» (1:3).

«Ренн» не проигрывает уже несколько матчей, однако текущее 10 место явно не оправдывает ожидания болельщиков и руководство. Команда набрала 22 очка и от зоны вылета отстает на семь пунктов. В игре с «Лионом» для гостей очень важно, как минимум не уступить, а победа и вовсе позволит приблизиться к конкурентам. В прошлом матче в рамках кубка Франции «Ренн» в серии пенальти прошел «Марсель» (2:1), а ранее переиграл «Ниццу» (2:0).

Информация для ставок

«Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ренн» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков

«Лион» проиграл три из пяти последних встреч с «Ренном» при двух победах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды еще имеют мотивацию продолжать сезон. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.