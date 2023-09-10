Литва — Сербия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (10.09.2023)

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сегодня, 10:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Сербия. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.3. Победа Литвы оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

Сборная Литвы иногда набирает очки за счет ничьих, но это никак не повлияет на общий результат команды по итогам отбора. Коллектив занимает предпоследнее место с двумя очками и может спокойно доигрывать нынешнюю квалификацию. В домашней встрече с сербами при определенных стечениях обстоятельств, гости даже могут создать проблемы сопернику. В прошлом туре Литва сыграла вничью на своем поле с Черногорией (2:2), а ранее уступила на выезде Венгрии (0:2).

Сборная Сербии благодаря поражению от Венгрии (1:2) опустилась на второе место и имеет в своем активе лишь 7 баллов. Теперь команде нельзя ошибаться, ведь Черногория отстает всего на два пункта, что создает риски потерять еще одну позицию. В матче с одним из аутсайдеров от сербской сборной ждут только победного исхода, который позволит чувствовать себя увереннее перед решающими поединками. Еще в одной встрече Сербия не смогла обыграть на выезде Болгарию (1:0).

Информация для ставок

Сербия выиграла только пять матчей на выезде из десяти последних

Литва не может выиграть уже 14 матчей подряд во всех турнирах

Сербия обыграла Литву в пяти последних встречах подряд

Прогноз

Сербия будет играть исключительно на победу и на данный момент, коллектив выглядит в разы стабильнее и сильнее команды Литвы. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.