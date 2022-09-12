«Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

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вчера, 12:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Аякса» оценивается по коэффициенту 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ливерпуль» получил одну из самых больших «пощечин» в Лиге Чемпионов за последние годы. Команда была полностью переиграна в Неаполе (1:4) и закономерно проиграла с таким крупным счетом. Тем не менее, Юрген Клопп даже в сложных ситуациях умеет настроить команду на результат, поэтому встреча с мощным «Аяксом» будет интересной. До первого тура Лиги Чемпионов последними двумя встречами «Ливерпуля» стали ничья с «Эвертоном» (0:0) и минимальна победа над «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

«Аякс» продолжает свою длительную серию успешных матчей и давно не пропускает даже мячи в свои ворота. В первом туре Лиги Чемпионов у клуба не возникло проблем и теперь выездной матч с «Ливерпулем» не выглядит, как что-то безумно сложное. В случае дисциплинированной игры и при грубых ошибках соперника, у команды из Нидерландов будет хороший шанс создать серьезные проблемы «красным». В прошлом туре «Аякс» разгромил «Херенвен» (5:0), а ранее крупно обыграл «Рейнджерс» в Лиге Чемпионов (4:0).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Аякса» завершились победами за последнее время

«Ливерпуль» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аякс» проиграл два последних матча «Ливерпулю»

Прогноз

Оба коллектива имеют огромный атакующий потенциал, поэтому в этой встрече очень назревает большое количество голов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.