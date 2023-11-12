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«Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2023)

вчера, 11:50
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Брентфорда» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.395.567.61
Лига Ставок 1.36 5.40 7.00
Pari 1.41 5.30 7.30

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ливерпуль» старается держаться в группе лидеров и пока команде Клоппа это удается. «Красные» на данный момент занимают четвертое место с 24 баллами и отстает от лидера всего на три пункта. В домашней встрече с середняком АПЛ хозяева не имеют права терять очки, иначе с большой вероятностью откатятся на пятую позицию. В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» не смог обыграть «Лутон Таун», а в Лиге Европы проиграл на выезде «Тулузе» (2:3).

«Брентфорд» показывает средние результаты и претендовать на место в еврокубках по итогам сезона коллективу будет непросто. Клуб занимает девятое место с 16 баллами и всего на два пункта отстает от «Брайтона». В игре с «Ливерпулем» на выезде гостям сложно рассчитывать на победу, но побороться минимум за ничью им вполне по силам. Два последних матча «Брентфорда» завершились победами над «Вест Хэмом» (3:2) и «Челси» (2:0).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Брентфорд» уступил в трех выездных матчах из последних десяти
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В последнее время в личных встречах команд преобладает верховой футбол, и мы предлагаем этим воспользоваться, выбрав ставку ТБ 3.5. Сделать это можно по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 2.32 1.67
Лига Ставок 2.27 1.65
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 12:41
Ливерпуль в данном поединке фаворит, факт. Как и в практически любом на своём поле в рамках АПЛ. Но и Брентфорд как соперник - далеко не подарок. Первая мысль, которая пришла в голову - фора (+1,5) на гостей за 1,75, так как "пчёлы" способны не только потрепать нервы оппоненту, но и отобрать у него очки. Однако, в текущем сезоне Ливерпуль нередко выигрывает на "Энфилде" с разницей в два мяча. Поэтому, пожалуй, лучше остановиться на голе со стороны гостей. Подопечные Клоппа в обороне далеко не идеальны и оформили в чемпионате всего три "сухаря" за 11 туров. Ну а Брентфорд за такое же количество поединков лишь раз покинул футбольные поля, так и не огорчив своего оппонента. Мой прогноз - "Гости забьют: ДА".
Гость
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