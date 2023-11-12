«Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2023)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Брентфорда» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ливерпуль» старается держаться в группе лидеров и пока команде Клоппа это удается. «Красные» на данный момент занимают четвертое место с 24 баллами и отстает от лидера всего на три пункта. В домашней встрече с середняком АПЛ хозяева не имеют права терять очки, иначе с большой вероятностью откатятся на пятую позицию. В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» не смог обыграть «Лутон Таун», а в Лиге Европы проиграл на выезде «Тулузе» (2:3).

«Брентфорд» показывает средние результаты и претендовать на место в еврокубках по итогам сезона коллективу будет непросто. Клуб занимает девятое место с 16 баллами и всего на два пункта отстает от «Брайтона». В игре с «Ливерпулем» на выезде гостям сложно рассчитывать на победу, но побороться минимум за ничью им вполне по силам. Два последних матча «Брентфорда» завершились победами над «Вест Хэмом» (3:2) и «Челси» (2:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» уступил в трех выездных матчах из последних десяти

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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