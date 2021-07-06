«Ливерпуль» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (06.07.2021)

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вчера, 03:44

«Ливерпуль Монтевидео» сыграет против «Монтевидео Уондерерс» в рамках 9-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом этого поединка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Монтевидео Уондерерс» — в 3.15.

Форма команд

«Ливерпуль Монтевидео» набрал 16 баллов и находится на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 5 побед, 1 ничья и 2 поражения. В нынешнем сезоне команда забила 24 мяча и пропустила 11 голов. «Ливерпуль» демонстрирует неплохие результаты в последних матчах, проиграв лишь 1 встречу за 6 туров.

«Монтевидео Уондерерс» находится на 7-й строчке в турнирной таблице с 14 баллами в активе. Команда выиграла 4 поединка, 2 раза сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба семь забитых и пять пропущенных мячей. У «Монтевидео Уондерерс» не получается стабильно набирать очки. В последних турах команда чередует победы с поражениями.

Информация для ставок

«Ливерпуль Монтевидео» выиграл три матча из последних пяти

«Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти

«Ливерпуль Монтевидео» забил 15 голов в последних 5 матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на ничью или победу гостей по коэффициенту 1.72.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.18 на ничью в основное время матча Италия — Испания.