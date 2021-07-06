«Ливерпуль» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (06.07.2021)

«Ливерпуль Монтевидео» сыграет против «Монтевидео Уондерерс» в рамках 9-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
|
2 : 1
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом этого поединка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Монтевидео Уондерерс» — в 3.15.
Форма команд
«Ливерпуль Монтевидео» набрал 16 баллов и находится на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 5 побед, 1 ничья и 2 поражения. В нынешнем сезоне команда забила 24 мяча и пропустила 11 голов. «Ливерпуль» демонстрирует неплохие результаты в последних матчах, проиграв лишь 1 встречу за 6 туров.
«Монтевидео Уондерерс» находится на 7-й строчке в турнирной таблице с 14 баллами в активе. Команда выиграла 4 поединка, 2 раза сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба семь забитых и пять пропущенных мячей. У «Монтевидео Уондерерс» не получается стабильно набирать очки. В последних турах команда чередует победы с поражениями.
Информация для ставок
- «Ливерпуль Монтевидео» выиграл три матча из последних пяти
- «Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти
- «Ливерпуль Монтевидео» забил 15 голов в последних 5 матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на ничью или победу гостей по коэффициенту 1.72.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.18 на ничью в основное время матча Италия — Испания.