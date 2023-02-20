«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (21.02.2023)

1676887952

сегодня, 13:12

Ставки букмекеров

Существенное преимущество букмекеры отдают хозяевам. В букмекерской конторе Лига Ставок каждый желающий может поставить на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 2.3. Выбрать «Реал» Мадрид линия предлагает за 3, а вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 3.6.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7, а предположить, что матч окажется скудным на голы по 2.15.

Форма команд

«Ливерпуль» не показывает хороших результатов в АПЛ и занимает только девятое место в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа могут сделать ставку на Лигу Чемпионов, но для этого необходимо пройти победителя прошлого года. У этого противостояния очень яркая вывеска, которая притягивает взгляды миллионов болельщиков по всему миру. В прошлом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), а ранее обыграл на своем поле «Эвертон» (2:0).

Мадридский «Реал» имеет проблемы в чемпионате Испании, ведь отрыв от «Барселоны» не сокращается и составляет восемь баллов. В Лиге Чемпионов коллектив уже ни раз доказывал свою состоятельность, и очередная встреча в «Ливерпулем» не вызывает нервозности у футболистов. Два последних матча «Реала» завершились выездной победой над «Осасуной» (2:0) и домашним разгромом с «Эльче» (4:0).

Информация для ставок

«Реал» выиграл четыре из пяти последних матчей с «красными»

Испанский клуб выиграл шесть выездных матчей из десяти последних при четырех поражениях

«Ливерпуль» одержал только четыре победы в десяти последних поединках

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ливерпуль» приложит все усилия, чтобы забить быстрый мяч и постараться сыграть от обороны. Предлагаем сделать ставку на победу английского клуба в первой встрече по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.