«Локомотив» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (17.07.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Пари НН» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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1 : 1
завершен
17 июля 2022, 17:30
воскресенье
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Локомотив» разочаровал болельщиков в прошлом сезоне и качеством игры и политикой внутри клуба. Результатом стало низкое место команды на финише. В этом году «железнодорожники» постараются с первых тур выйти на лидирующие позиции, и у них будет хорошая возможность это сделать в предстоящем поединке. Два последних товарищеских поединка «Локомотива» завершились ничьей с «Динамо» Москва (3:3) и победой над «Факелом» (4:2).
«Пари НН» уже провел один сезон в РПЛ и смог по его итогам сохранить место, хотя у команды на определенных отрезках были серьезные проблемы. Коллектив имеет ряд опытных игроков и молодые таланты, на которых будет сделана ставка в этом году. В прошлом товарищеском поединке «Пари НН» обыграл «Акрон» (1:0), а ранее оказался сильнее ЦСКА (2:0).
Информация для ставок
- «Локомотив» проиграл два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Пари НН» смог одержать только две победы на выезде из десяти последних встреч
- Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей и ставкой «обе забьют»
Прогноз
«Локомотив» обязан брать себя в руки на самом старте чемпионата и добиваться результата уже в этом матче. Предполагаем, что «железнодорожники» одержат победу и наберут первые три очка в этом противостоянии.
Почему-то я уверен, что в этом матче точно будет ТБ 2.50. Очень интересный матч будет в любом случае. Удачи ☝️ ✊️
Почему-то я уверен, что в этом матче точно будет ТБ 2.50. Очень интересный матч будет в любом случае. Удачи ☝️ ✊️