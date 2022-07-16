«Локомотив» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (17.07.2022)

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16 июля 2022, 10:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Пари НН» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Локомотив» разочаровал болельщиков в прошлом сезоне и качеством игры и политикой внутри клуба. Результатом стало низкое место команды на финише. В этом году «железнодорожники» постараются с первых тур выйти на лидирующие позиции, и у них будет хорошая возможность это сделать в предстоящем поединке. Два последних товарищеских поединка «Локомотива» завершились ничьей с «Динамо» Москва (3:3) и победой над «Факелом» (4:2).

«Пари НН» уже провел один сезон в РПЛ и смог по его итогам сохранить место, хотя у команды на определенных отрезках были серьезные проблемы. Коллектив имеет ряд опытных игроков и молодые таланты, на которых будет сделана ставка в этом году. В прошлом товарищеском поединке «Пари НН» обыграл «Акрон» (1:0), а ранее оказался сильнее ЦСКА (2:0).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Пари НН» смог одержать только две победы на выезде из десяти последних встреч

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей и ставкой «обе забьют»

Прогноз

«Локомотив» обязан брать себя в руки на самом старте чемпионата и добиваться результата уже в этом матче. Предполагаем, что «железнодорожники» одержат победу и наберут первые три очка в этом противостоянии.