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«Локомотив» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (17.07.2022)

16 июля 2022, 10:46
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Пари НН» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.81 3.82 4.98

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Локомотив» разочаровал болельщиков в прошлом сезоне и качеством игры и политикой внутри клуба. Результатом стало низкое место команды на финише. В этом году «железнодорожники» постараются с первых тур выйти на лидирующие позиции, и у них будет хорошая возможность это сделать в предстоящем поединке. Два последних товарищеских поединка «Локомотива» завершились ничьей с «Динамо» Москва (3:3) и победой над «Факелом» (4:2).

«Пари НН» уже провел один сезон в РПЛ и смог по его итогам сохранить место, хотя у команды на определенных отрезках были серьезные проблемы. Коллектив имеет ряд опытных игроков и молодые таланты, на которых будет сделана ставка в этом году. В прошлом товарищеском поединке «Пари НН» обыграл «Акрон» (1:0), а ранее оказался сильнее ЦСКА (2:0).

Информация для ставок

  • «Локомотив» проиграл два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Пари НН» смог одержать только две победы на выезде из десяти последних встреч
  • Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей и ставкой «обе забьют»

Прогноз

«Локомотив» обязан брать себя в руки на самом старте чемпионата и добиваться результата уже в этом матче. Предполагаем, что «железнодорожники» одержат победу и наберут первые три очка в этом противостоянии.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
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16 июля в 17:04
Победу одержит «Локомотив»
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16 июля в 17:03
Фаворит матча «Локомотив»
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
16 июля в 13:40
Приветствую Вас взаимно! Вы знаете после того как сыграл "Зенит" с командой "Химки" 1-1, то с остальными матчами скорее всего каждая команда будут играть с опаской. Возможно в игре ЦСКА с Уралом они смогут пробить верховой тотал. Но в любом случаи у каждой из команд есть возможность уже в первом туре опередить "Зенит". Так что каждая из них будет стремиться стать лидером пока что на одну неделю, а там будет видно, кто на что способен. Удачи Вам в ваших прогнозах и хорошего настроения.
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
16 июля в 13:17
Привет дружище. ✌️
Почему-то я уверен, что в этом матче точно будет ТБ 2.50. Очень интересный матч будет в любом случае. Удачи ☝️ ✊️
Gahi
Gahi
16 июля в 13:12
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
16 июля в 11:39
Локо на бумаге фаворит
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